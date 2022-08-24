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İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

24.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Hem sağlık hem de fit bir görünüm için kilo vermek çok önemli. Kilo bir sonuçtur bundan dolayı kilonuza değil kilonuza sebep olan şeylere odaklanmalısınız. Size kilo aldıran sebepler çözülmedikçe sorununuzda çözülmeyecektir sadece geçici diyetler kilo ver kilo al kilo ver kilo al yo-yo döngüsüne girer ve zaten kıt olan kaynağınız zamanınızı yani ömrünüzü ve beraberinde umutlarınızı ve yaşam enerjinizi tüketirsiniz.

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Size diyet yazıp sizin başınızda bekçilik edecek biri değil alışkanlıklarınızı değiştirebileceğiniz bir uzmanla görüşün çünkü bu kendi kendinize çözemeyeceğiniz bir durum olmayabilir. Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.

YAVAŞ YAVAŞ YE!

Zaten hız ve haz dünyasındayız etrafımızda o kadar çok şey o kadar hızlı akıp gidiyor ki neresinden tutsanız başka bir yer başka bir şey kaçıyor hissinden kurtulamıyoruz. Bundan dolayı size bir alışkanlık değiştirme uzmanı olarak tavsiyem sizin için ve yaşam amacınız için gerçekten önemli olan şeyleri tespit edin ve onlara odaklanın. Ayrıca yemeğin keyfini çıkararak her lokmanın her baharatın her lezzetin aromasını kokusunu hissederek ve şükrederek tüketin bu sizin daha kolay doymanızı ve hatta tatmin olmanızı sağlayacaktır. Hep aklınızda bulunsun hayattan doyarsanız tabaktan da doyarsınız.

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HAREKET ET!

Evet ölçülü ve kaliteli kalori ile kilonuzu kontrol edebilir yönetebilirsiniz ama işin bir de daha fazla enerji harcayıp üstüne daha sağlıklı ve daha ince olabilme kısmı var. Şimdi sorarım size kim daha iyisi varken daha az iyi olanla yetinsin ki? O zaman haydi tabana kuvvet.

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İÇECEKLER ÖNEMLİ!

Son dönemde özellikle yüksek şeker içerikli hatta mısır şuruplu içecekler çok revaçta adeta içtiğimiz suyun yerini aldı. Bu durum hem daha az su içmemize hem de daha az su içerken suyun yerine ikame ettiğimiz şeyin bize ekstra ve çok fazla kalori aldırdığı gerçeği ile karşımızda duruyor. Kesinlikle sadece su iç ve bu çöp içecekleri hayatından çıkar.

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ATIŞTIRMALIKLARI VE ÇÖP YİYECEKLERİ HAYATINDAN ÇIKAR!

Özellikle canımız sıkıldığında veya kaygılı stresli anlarda aklımıza abur cubur yani çöp yiyecekler gelir ve tüketiriz bunların yanı sıra sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ama kalori içeriği yüksek olan kuru meyve vb atıştırmalıklar da ayrı bir risk. Nasıl gereksiz olduğu için sıcak havalarda mont giymiyorsan aslında ihtiyacın olmayan bu besinleri de olması gereken yere yani senden ve midenden uzağa gönder.

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PORSİYONLARINI KÜÇÜLT!

Günümüzde her şeyin büyüğü moda daha büyük ev daha büyük araba daha büyük sosyal medya ve elbette daha büyük porsiyonlar. Ne talihsizliktir ki ilk saydıklarımın hepsi pahalı veya ulaşması zor ama daha büyük porsiyona sadece 1 tl’lik fark ile sahip olabiliyorsun. Aslında hiçbirinin büyüğüne sahip olmamız gerekmezken sırf uygun fiyatlı olduğu için daha fazla kalori almamıza de gerek yok işin özüne bakarsanız daha pahalı çünkü ihtiyacın olmayan şeyi satın alıyorsun sence mantıklı mı?

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DAHA AKILLI ALIŞVERİŞ YAP!

İlk kural alışverişe tok iken çıkın aksi takdirde açlığınızın kurbanı olur ve gerekli gereksiz bir çok şey alırsınız. Burada hem bütçene hem de sağlığına zarar verirsin. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözünü aklında tut ve alışveriş yaparken kalori bombalarını mümkün mertebe alışveriş sepetinden uzak tut.

Gördüğünüz gibi kilo vermek ve bunu yönetmek aslında çok kolay ama eski yöntemler olan dayatmacı bir şekilde diyetle ve buna benzer yöntemlerle değil yukarıda saydığım ve bunlara benzer eğitim ve alışkanlık değiştirme odaklı uygulamalarla optimum kilo programınızı oluşturabilirsiniz.


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kilo verme
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