İncesu 26. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, geleneksel hale gelen üzüm festivali başladı.

İncesu 26. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali'nin açılış töreni, İncesu Kervansarayı'nda yapıldı.

Festivalin birinci gününde, üreticiler üzümlerini yarıştırdı. Yarışmaya 85 üretici katılırken, dereceye giren üzüm yetiştiricilerine ödülleri verildi.

Yarışmada birinciliği Bedir Bağları mevkisinde yetiştiricilik yapan Yahya Karasu, "gül üzümü" çeşidiyle kazandı.

Etkinlikte konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, üzümün, ilçenin simgesi olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

26. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali'nin ikinci ve üçüncü gününde konserler verilecek ve havai fişek gösterisi yapılacak.

Açılış programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Emrah Karayel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

