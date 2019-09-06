İncesu Barajı'ndan araziye ilk su verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı tamamlanan Gürün İncesu Barajı ve Sulaması için su verme töreni yapıldı.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün çalışmalarıyla Gürün İncesu ve çevresinde tarımsal sulamayı artıracak "Gürün İncesu Barajı ve Sulaması" için su verme töreninde bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, çiftçinin bilgiyle, toprağın su ile buluşmasıyla bereketin artacağını ve çiftçinin yüzünün güleceğini söyledi.

İnsanların doğduğu yerde doymasını arzuladıklarını belirten Ayhan, "Tarımsal potansiyelin artabilmesi için de gerçekten Türkiye fiziki altyapıyı çok iyi bir noktaya getirdi. Hem barajın hem sulamanın maliyeti çok yüksek. Bu mütevazi yatırımın bedeli 35 milyon lira." dedi.

Sivas'ta son yıllarda yapılan barajlara harcanan maliyetin 2 milyar lira olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu ciddi bir maliyet. Ama uzun vadede ciddi bir üretim olacak, ciddi bir altyapı ortaya çıkacak, çiftçilerimiz de ürünlerini çeşitlendirdiği takdirde cepleri dolacak, yüzleri gülecek." diye konuştu.

Sivas'ın tarımsal potansiyelinin yüksek bir olduğuna işaret eden Vali Ayhan, kentte üretimde değeri olan ve ihracat odaklı ürünlerin üretilmesi noktasında gayret göstereceklerini dile getirdi.