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İncesu Kanyonu'ndaki "Kybele kabartması"na tescil

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki İncesu Kanyonu'nda MÖ 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kybele kabartması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "kültür varlığı" olarak tescillendi - Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül: - "Anadolu'nun en büyük Kybele kabartması Çorum'dadır, Ortaköy ilçemizdeki İncesu Kanyonu'nda yer almaktadır" - "Varlığını korumak bizim için çok önemli. Oranın yeniden düzenlenmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması bizim için büyük bir artı olacak"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'un Ortaköy ilçesindeki İncesu Kanyonu'nda bulunan ve milattan önce 2'nci yüzyılda yapıldığı sanılan Ana Tanrıça Kybele kabartması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "kültür varlığı" olarak tescillendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bir süre önce Hititlerin dini ve askeri merkezi olan Şapinuva'ya 13 kilometre mesafedeki İncesu Kanyonu'nda bulunan Kybele kabartmasını koruma altına almak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner ile Almanya Erfurt Üniversitesinden restoratörler Thomas Staemmler, Thomas Silber, Charis Hentzschel ve Loise Krischok'tan oluşan uzman ekip, Kybele kabartmasını inceledi. İncelemenin ardından hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

- "Anadolu'nun en büyük Kybele kabartması Çorum'da"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine, uzman ekibin incelemenin ardından Bakanlığa sunmak üzere rapor hazırladığını belirterek "Kültür ve Turizm Bakanlığı, incelemenin ardından Kybele kabartmasını 'kültür varlığı' olarak tescilledi." dedi.

İncelemede çeşitli etmenlerle zarar gören kabartmanın korunması için alınması gereken tedbirlerin de değerlendirildiğini dile getiren Şengül, "Uzman ekibimizin gözlemleriyle hazırlanan rapor, kurumumuzca da değerlendirilecek ve kabartmanın ne şekilde korunacağını belirleyip Bakanlığımızın izniyle harekete geçeceğiz. Varlığını korumak bizim için çok önemli. Oranın yeniden düzenlenmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması bizim için büyük bir artı olacak." diye konuştu.

Şengül, Anadolu'nun birçok bölgesinde Kybele heykeli ya da kabartmasına rastlandığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Kybele, birçok uygarlık tarafından benimsenen, doğayı ve bereketi simgeleyen, kadın doğurganlığıyla yaşamı devam ettirdiği için çokça tasvir edilen bir figür. Biz onu kabartmalarda, heykellerde, resimlerde görebiliyoruz. Anadolu'nun en büyük Kybele kabartması Çorum'dadır, Ortaköy ilçemizdeki İncesu Kanyonu'nda yer almaktadır. Oldukça zor bir coğrafi bölgede bulunuyor. Helenistik Dönem'e ait Kybele kabartması, milattan önce 2'nci yüzyıla tarihleniyor."

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Çorum Incesu Kanyonu kültür varlığı Kybele kabartması Ortaköy Sümeyra Şengül

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