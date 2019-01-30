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İncesu’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında sanık sayısı 18 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, parke taşlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 4 sanığın tutuklu yargılandığı cinayet davasında yeni bir iddianame ile birlikte sanık sayısı 18’e yükseldi.4 Temmuz 2017’de İncesu ilçesi Ötebatan Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında geçmişten kaynaklı husumet bulunan iki aile arasında silahlı, sopalı, taşlı kavga çıktı.

İncesu’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında sanık sayısı 18 oldu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, parke taşlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 4 sanığın tutuklu yargılandığı cinayet davasında yeni bir iddianame ile birlikte sanık sayısı 18’e yükseldi.
4 Temmuz 2017’de İncesu ilçesi Ötebatan Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında geçmişten kaynaklı husumet bulunan iki aile arasında silahlı, sopalı, taşlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 40 yaşındaki mahalle muhtarı Bekir S. ile amcası 55 yaşındaki Mustafa S. hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T. ile müşteki Y.S., mağdur Ş.T., müşteki Y.S., mağdur S.S. ile avukatlar hazır bulundu.
M.T., Z.T., M.T. ve H.H.T.’nin avukatı Gökmen Döner İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 kişi hakkında şikayet dilekçesi vermişti. Av. Döner, 17 kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması için, iddianame tanzim olunması, tanzim olunan iddianamenin hukuki ve fiili bağlantı olması, seri yargılama, delil analizi, yargılamanın bütünlüğü de dikkate alınarak ile Kayseri 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/115 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesini istemişti.
Bu gelişmelerin ardından silahlı çatışmada karşı taraftan da çok sayıda kişi hakkında ‘mala zarar verme’, ‘suç delillerini yok etme’ ve ‘yaralama’ gibi suçlardan dava açıldı. Cinayet davasının yeni iddianamenin birleştirilmesi ile birlikte sanık sayısı 18’e yükseldi. Hem müşteki hem de sanık olan kişiler de bu celse savunma yaptılar.
Duruşma salonu karıştı
Tutuklu sanıklardan M.T. “Bu kişiler 11 hane evimizi yakıp yıktılar. Mallarımızı telef ettiler, şimdi burada gelmişler ‘fıstığın hacı Ahmet’ gibi pus pus oturuyorlar” deyince, karşı taraftan O.T. ile C.T. sanı M.T.’ye küfür ederek üzerine yürümeye çalıştılar. Adliye polisi ve jandarma tarafından olay büyümeden önlenirken, mahkeme başkanı duruşma salonunu boşalttırıp, duruşmaya 5 dakika ara verdi.
Tarafların sakinleşmesinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteleyerek, 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Keşifte ‘katillerin evi’ yazıları dikkat çekmişti
Mahkeme heyetinin olayın yaşandığı evde yaptığı keşifte kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı, duvarlara ‘katillerin evi’, ‘kalleşlik evi’, yazıları kan dondurdu. Duvarlarda, evin bahçesindeki otomobilde ve ağaçlarda çok sayıda mermi izleri dehşetin görüntülerini gün yüzüne çıkarırken, kundaklanan evin kullanılamaz hale geldiği görülmüştü. Mahkeme, silahlarla atış mesafelerini bilirkişiler ile ölçerek, dosyaya konulmuştu.

İncesu’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında sanık sayısı 18 oldu

İncesu’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında sanık sayısı 18 oldu

İncesu’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında sanık sayısı 18 oldu

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