İncesu'da üzüm festivali başladı

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin yılda 500 ton üzüm üretilen İncesu ilçesinde düzenlenen '26'ncı İncesu Kültür ve Üzüm Festivali' başladı. Festivalin ilk günü yapılan 'En İyi Üzüm' yarışmasında, Yahya Karasu'nun ürettiği üzüm en iyisi seçildi.

İncesu Belediyesi tarafından bu yıl 26'ıncısı gerçekleştirilen 3 gün sürecek festivalin açılışı için Karamustafapaşa Kervansarayı'nda tören düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu'nun Kayseri'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu söyleyerek, "İlçemizde üzüm festivalini icra etmenin coşkusunu yaşıyoruz. Yıllık 500 ton üzüm üretimin yapıldığı İncesu'da 27 çeşit üzüm üretimi yapılıyor. Bağcılarımızın yetiştirdiği üzümlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.