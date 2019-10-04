HABER

"İnci Bebek" resimleri farkındalık oluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşayan öğretmen ve yazar Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı İnci için yaptığı ve özel çocukların fiziksel özelliklerini yansıtan oyuncak bebeğin resimlerini, kaynaştırma eğitimi verilen anaokulunun duvarlarına çizerek uyum süreçlerini hızlandırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor - Güler: "İnci gibi sendromu ve tipik fiziksel özellikleri olan çocuklarda en belirgin şey, dışarıdan diğer çocuklara farklı görünmeleri. Biz bunu kırmaya yönelik İnci Bebekler'e başlamıştık. Bu duvarda da çocuklar onun kısılan gözlerini gördüklerinde İnci'nin yüzü artık onlara yabancı gelmemeye başlayacak"

TEKİRDAĞ (AA) - UĞUR ARSLAN - Tekirdağ'da yaşayan öğretmen ve yazar Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı için yaptığı oyuncak bebeğin resimlerini kaynaştırma eğitimi verilen anaokulunun duvarlarına çizerek farkındalık oluşturuyor.

Kızını büyütürken yaşadıklarını anlattığı "Cennetin Bir'İnci Günü" kitabını yazan Güler, 3 yaşındaki down sendromlu kızı İnci için yaptığı ve özel çocukların fiziksel özelliklerini yansıtan oyuncak bebeğin resimlerini anaokulunun duvarlarına resmediyor.

Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Güler, son olarak kızı İnci'nin eğitim gördüğü, her sınıfında kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu Yahya Kemal Beyatlı Anaokulunun duvarlarında resim çalışması yaptı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynaştırma öğrencilerinin, yaptığı resimlerden çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklarda küçük yaşta farkındalık oluşturulması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Bu okulun en sevdiğimiz yanı her sınıfında kaynaştırma öğrencisinin olması. Bir gün İnci'yi okula getirdiğimizde okul müdürü benden bir ricada bulundu. 'Okulumuzun duvarında eksik resmimiz var, İnci bebeğin yüzünü çizerek tamamlayalım' dedi. Kaynaştırma öğrencilerinde de diğer çocuklarımızda da farkındalık oluşturması açısından İnci bebeği çizdik. Dilerim eğitim öğretim hayatlarında bütün çocuklar İnci Bebek gibi gülerler."

- "Hiçbir çocuğa farklı gözle bakmamayı öğreniyorlar"

Güler, yaptığı çalışmayla okulda eğitim gören çocukların, kaynaştırma öğrencilerinin fiziksel değişikliklerine alışmasını sağlamak istediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnci gibi sendromu ve tipik fiziksel özellikleri olan çocuklarda en belirgin şey, dışarıdan onların diğer çocuklara farklı görünmesi. Biz bunu kırmaya yönelik İnci Bebekler'e başlamıştık. Bu duvarda da çocuklar onun kısılan gözlerini gördüklerinde İnci'nin yüzü artık onlara yabancı gelmemeye başlayacak. O yüzden bu farkındalık seviyesini çocukların bilinç altına indirmeye çalışıyoruz. Resmi göre göre çocukların gözü alıştığı için, hiçbir çocuğa farklı gözle bakmamayı öğreniyorlar."

Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu Müdürü Burcu Deniz de farkındalık oluşturmak için yaptıkları çalışmaya verdiği destekten dolayı, Güler'e teşekkür etti.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli taksiciler sokak hayvanlarını elleriyle beslediSabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli taksiciler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameradaZeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
down sendromlu inci Süreyya Ülkü Güler Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

İstanbul'daki deprem sonrası talep patlaması yaşanıyor!

Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezası onandı

Ergenekon savcısı Pekgüzel'in cezası onandı!

Mersin için korkutan deprem uyarısı: 6.5’ten büyük olursa...

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Üsküdar'da 3 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförü serbest bırakıldı

İstanbul'daki faciaya ilişkin yeni gelişme!

Son dakika! Türk ve ABD askerleri 3. kara devriyesine başladı

Türk ve ABD askerleri 3. kara devriyesine başladı

Eylül ayında 184 terörist etkisiz hale getirildi!

Eylül ayında 184 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.