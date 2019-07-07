HABER

İnci kefali dönüş yolculuğunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu başladı - YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş: - "İnci kefalleri dönüş yoluna geçti. Üremek için akar sulara göç eden balıklar, yumurtalarını bıraktı ve gerçek vatanları olan Van Gölü'ne doğru yorucu bir yolculuğa başladı" - "Şu anda akarsuların tabanı balık yumurtalarıyla dolu. Yumurtaların bırakıldığı alanlar çok önemli. Bu dönemlerde akarsulara hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım"

NECMETTİN KARACA - Üreme dönemlerinde nehirlerdeki tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan binlerce inci kefali, asıl yaşam alanları olan Van Gölü'ne dönmeye başladı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, neslini sürdürebilmek için 15 Nisan'da tatlı sulara başlattığı yolculuğun sonuna geldi.

Yaklaşık 3 aydır suyun tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşan inci kefalleri, binbir güçlükle ulaştıkları tatlı sulara yumurtalarını bıraktı.

Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalinin zorlu yolculuğuna, yöre halkının yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist de tanıklık etti.

Üreme döneminde olduğu için 15 Nisan'da başlatılan inci kefali avlama yasağının 15 Temmuz'da sona ermesiyle, Van'daki balıkçılar da "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağ serecek.

- "Dere yatağı yumurtalardan çıkan yavrularla dolu"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin bölgedeki 14 bin insan için geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Bölge ekonomisine de katkısı olan inci kefalinin herkes tarafından korunması gerektiğini belirten Akkuş, son yıllarda bu konuda büyük bir farkındalığın oluştuğunu, güvenlik güçlerinin desteği ve çabası sayesinde kaçak avcılığın da önemli oranda azaldığını vurguladı.

Tatlı sulara yumurtalarını bırakan balıkların sağlıklı bir şekilde göle dönmesi için de aynı duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini kaydeden Akkuş, şöyle devam etti:

"İnci kefalleri dönüş yoluna geçti. Üremek için akarsulara göç eden balıklar yumurtalarını bıraktı ve gerçek vatanları olan Van Gölü'ne doğru yorucu bir yolculuğa başladı. Bir inci kefali ortalama 10 bin, maksimum 16 bin yumurta bırakıyor. İki haftalık sürecin ardından yumurtalardan çıkan yavrular iki hafta tatlı suda kaldıktan sonra göle dönüyor. Yavrular, 3 yıl gölde yaşadıktan sonra annesinin yolunu izleyerek tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Şu anda akarsuların tabanı balık yumurtalarıyla dolu. Yumurtaların bırakıldığı alanlar çok önemli. Bu dönemlerde akarsulara hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım. Göçün bir görünen, bir de görünmeyen tarafı var. Görünmeyen tarafı suyun altındaki süreç. Erciş balık bendindeki dere yatağı yumurtalardan çıkan yavrularla dolu. Bu sevindirici bir şey."

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Bir dönem terörün kol gezdiği Kato Dağı’nda şenlikBir dönem terörün kol gezdiği Kato Dağı’nda şenlik
Osmanlı mirası süt helvasını karpuzda pişiriyorOsmanlı mirası süt helvasını karpuzda pişiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık bendi Erciş Mustafa Akkuş Van

En Çok Okunan Haberler

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Son kez uçtular! Böyle görüntülendiler

Sakarya'da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Sakarya'da feci kaza: Yaralılar var!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.