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İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Van Gölü’nden üremek için şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç eden inci kefalinin neslinin korunması için baraj gölünden dereye su takviyesi yapıldı.Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefali için alınan önlemler etkisini göstermeye başlarken, binlerce balık ise kent merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç etmeye başladı.

Van Gölü’nden üremek için şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç eden inci kefalinin neslinin korunması için baraj gölünden dereye su takviyesi yapıldı.
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefali için alınan önlemler etkisini göstermeye başlarken, binlerce balık ise kent merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç etmeye başladı. Balıkların göç ettiği derenin debisi düşünce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş’un çağrısı yetkilileri harekete geçirdi. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş’un çağrısı üzerine Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sıhke Baraj Gölü’nden debisi düşen dereye su takviyesi yaptı.
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, su takviyesi yapılan Akköprü Deresi’nin debisinin inci kefali göçü süresince sabit tutulacağını belirtti. Akköprü Deresi’ne balıklar girdikten bir hafta sonra deredeki su miktarının düştüğünü anımsatan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Su miktarı düştüğü anda; balıklar hem oksijen yönünde sıkıntı yaşar hem de yumurtadan çıkan yavru balıkların tekrar göle dönmesi çok zor olur. Akköprü Deresi Van’ın kuzeyinde bulunan Sıhke Baraj Gölü’nden besleniyor. Bu baraj gölünden gelen su miktarını azalttığımız zaman balıkların yaşama şansı yok” dedi.

“Yeterli miktarda su verildi”
Akköprü Deresi’ne yeterli miktarda su verilmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dün itibariyle yetkililerle irtibata geçtik. Bu kapsamda yetkililer sesimize kulak verdiler. Dün akşam saat 20.00 sıralarında Özalp’tan gelen özel araçla beraber Sıhke Baraj Gölü’nün konik vanası açılarak Akköprü Deresi’ne yeterli miktarda su verildi. Bu resmi kurumlarımızın inci kefallerine göstermiş olduğu hassasiyeti göstermektedir. Bundan sonra üreme dönemi boyunca suyun kesilmeyeceğini, sabit bir debide tutulması konusunda anlaştık. Buradaki göçü stabil halde tutabilirsek, ilerleyen yıllarda burada çok daha güzel etkinlikle yapabiliriz.”

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi

İnci kefali için baraj gölünden su takviyesi
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