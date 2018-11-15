HABER

İnci kefali, tarih boyunca önemini korumuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belirli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali, bölge için büyük önem taşıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.

İnci kefali, tarih boyunca önemini korumuş

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belirli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali, bölge için büyük önem taşıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van balığının tarih boyunca hep önemli olduğunu belirterek, "Orta Çağ ve Osmanlı döneminde, inci kefalinin üreme göçünde balığa dokunulmuyormuş ve kaynaklarda göçten dönüşte balığın avcılığının da devlet eliyle yapıldığı belirtiliyor" dedi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen balık türü inci kefali, her yıl üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta güzel görüntüler oluşturan inci kefallerinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak, geçiyor. Milyonlarca balık, bu göçte görsel güzellik sunuyor.
İnci kefalinin kaçak avcılığının önüne geçilmesi için yıllardır mücadele verilirken, bazı tarihi kaynaklarda Van balığının tarih boyunca önemli olduğuna yer veriliyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, Urartu Dönemi'ne ait kazılarda inci kefalinin bronzdan heykellerini gördüklerini ve birçok yerde de balık figürlerine rastladıklarını söyledi. Orta Çağ ve Osmanlı Dönemi'nde ise inci kefalinin daha da önem kazandığını belirten Çavuşoğlu, Osmanlı'da Van balığının avcılığının devlet eliyle yapıldığını söyledi.
Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Van balığı yumurtlamak için akarsulardan yukarıya doğru göç ediyor. Bu tarihlerde göç esnasında balığa dokunulmuyor. Kaynaklar sadece geri dönme esnasında balığın avcılığının yapıldığını belirtiyor. Evliya Çelebi, 1655- 1656 yıllarında Van'a yaptığı ziyaretler esnasında şöyle bir ibare kullanıyor. Van balığının göç ettikten sonra Van Defterdarı ve ona tabi kişiler tarafından devlet eliyle ağ kurularak avlandığı yazılıyor" diye konuştu.
'İNCİ KEFALİ İHRAÇ EDİLİYORDU'
İnci kefalinin devlet eliyle avlanmasının ardından bazı ülkelere de ihraç edildiğini belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Evliya Çelebi, avlandıktan sonra bu balıkların tuzlanarak Nahçıvan'a, Azerbaycan'a, İran'a ve Gürcistan'a kadar kurutulmuş vaziyette ticaretinin yapıldığını ve deve yükleriyle gönderildiğini belirtiyor. Elde edilen gelirin ise Van Gölü etrafındaki kalelerde görevli olan askerlere dağıtıldığını söylüyor. İnci kefali Urartular Dönemi'nde kutsanmış olsa da beslenme açısından değeri yüksek olsa da Osmanlı Dönemi'nde de önemini devam ettiriyor. Günümüzde de halen inci kefalinden istifade ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İnci kefali, tarih boyunca önemini korumuşİnci kefali, tarih boyunca önemini korumuşİnci kefali, tarih boyunca önemini korumuşİnci kefali, tarih boyunca önemini korumuş

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!
Babası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı olduBabası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.