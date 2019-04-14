İnci kefaline havadan ve karadan koruma

MESUT VAROL / ÖZKAN BİLGİN - Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin kaçak avcılardan korunması amacıyla jandarma ekipleri, havadan ve karadan sıkı denetim yapacak. Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü oluşturan inci kefalinin özellikle kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için İl Jandarma Komutanlığı üç koldan çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan "çevre timi" bünyesinde 2 bot timi gölde, 10 asayiş timi karada görev alacak, havada ise "drone"lar ile Van Gölü havzası 7 gün 24 saat denetim altında tutularak, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve tatlı su ağızlarında kaçak avlanmanın önüne geçilecek. Gece görüş sistemleriyle de havzayı sürekli denetleyecek ekipler, inci kefalinin akarsularda rahatça üremesine imkan sağlayacak. - "Derelerde sudan çok balık görüyorsunuz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinin de destek vereceği çalışmalarda inci kefalinin 90 gün boyunca en iyi şekilde korunması amaçlanıyor. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, inci kefalinin bölgede 14 bin insanın geçim kaynağı olduğunu söyledi. Akkuş, bu balığın, üreme döneminde sürüler halinde akarsulara göç ettiğini ve kaçak avcılar tarafından avlandığını vurguladı. Yaklaşık 600 bin yıldır Van Gölü çevresinde hüküm süren medeniyetlerin inci kefalini yok etmediğini vurgulayan Akkuş, "Av yasağı döneminde derelerde sudan çok balık görüyorsunuz. Bu dönemde resmi kurumların hepsi koruma çalışmalarında yer alıyor fakat işin esas sorumluluğu jandarmaya düşüyor çünkü 600 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Van Gölü'nde ekosistemi korumak çok kolay değil. Jandarma dere ağızları ve inci kefalinin güzergahlarında tedbirler alacak." dedi. "İnci kefalini korumak için dere ağızlarında, yollarda nöbet tutmak yetmiyor, balığı gölde de korumak gerekiyor." diyen Akkuş, üreme döneminde bazen bir saatte 10 bin ton balığın avlandığını dile getirdi.