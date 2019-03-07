İnci kefaline İHA takibi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası için İnsansız Hava Aracı (İHA) taleplerinin olduğunu belirterek, “Bu yıl jandarma genel komutanı ve diğer ilgili kişilerin katılımıyla yaptığımız toplantıda bunun altyapısını hazırladık. Bu sene gerçekleştirebilirsek ilk uygulamaya geçeceğiz” dedi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda, dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığı için bu yıl alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün 600 bin yıllık bir göl olduğunu belirtti. Nemrut Dağı volkanının patlaması sonucu şimdiki Van Gölü’nün oluştuğuna dikkat çeken Akkuş, “Önceden hep Van Gölü’nü anlatırken inci kefali Van Gölü’nde tek yaşayan balık türü derdik. Ama geçen sene tespit ettiğimiz yeni bir balık türüyle inci kefaline bir kardeş geldi. İnci kefalinin ekonomik önemine 2000’li yıllarda yapmış olduğumuz sosyal çalışma sonucunda bölgemizde 14 bin insanın geçimini bu balıkla sağlığı tespit ediliyor” diye konuştu.