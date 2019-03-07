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İnci kefaline İHA takibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

İnci kefaline İHA takibi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası için İnsansız Hava Aracı (İHA) taleplerinin olduğunu belirterek, “Bu yıl jandarma genel komutanı ve diğer ilgili kişilerin katılımıyla yaptığımız toplantıda bunun altyapısını hazırladık. Bu sene gerçekleştirebilirsek ilk uygulamaya geçeceğiz” dedi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda, dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığı için bu yıl alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün 600 bin yıllık bir göl olduğunu belirtti. Nemrut Dağı volkanının patlaması sonucu şimdiki Van Gölü’nün oluştuğuna dikkat çeken Akkuş, “Önceden hep Van Gölü’nü anlatırken inci kefali Van Gölü’nde tek yaşayan balık türü derdik. Ama geçen sene tespit ettiğimiz yeni bir balık türüyle inci kefaline bir kardeş geldi. İnci kefalinin ekonomik önemine 2000’li yıllarda yapmış olduğumuz sosyal çalışma sonucunda bölgemizde 14 bin insanın geçimini bu balıkla sağlığı tespit ediliyor” diye konuştu.

“İHA talebimiz var”
Kaçak avlanmaya karşı dronelerin istenilen sonucu vermemesinden dolayı Genelkurmay Başkanlığından İHA taleplerinin olduğunu dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Van Gölü Havzasının korunması için İHA talebimiz var. Bu yıl jandarma genel komutanı ve diğer ilgili kişilerin katılımıyla yaptığımız toplantıda bunu altyapısını hazırladık. Bu sene gerçekleştirebilirsek ilk uygulamaya geçeceğiz ve önümüzdeki yıllarda da atık inci kefalinin kaçak avcılığının kullanmasında 90 günlük periyot boyunca Genelkurmay Başkanlığından bir tanesi İHA talep edeceğiz.”

İnci kefali balığının akarsularının sıcaklığı 13 dereceyi bulduğunda yumurtalarını bırakmak için derelere doğru göç ettiğini ifade eden Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, “Uçan balık olarak bilinen inci kefali, sadece Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir balık türüdür. İnci kefalleri akarsularının sıcaklığı 13 dereceyi bulduğunda yumurtalarını bırakmak için derelere girer ve yumurtasını bırakmak için tekrar göle döner. Bu eşsiz yaşam döngüsü her yıl nisan ayında başlayıp, temmuz ayına kadar devam etmektedir. Öyle ki yurtiçi ve yurt dışında her yıl binlerce insan bu büyülü yolculuğu izlemek için ilimize gelmektedir. İnci kefalinin göç mevsimi aynı zamanda balık ağlarının karşındaki en çaresiz zamanlarıdır” şeklinde konuştu.

Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in sunumuyla devam etti.

İnci kefaline İHA takibi

İnci kefaline İHA takibi

İnci kefaline İHA takibi

İnci kefaline İHA takibi

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