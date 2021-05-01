İnci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

Her yıl av yasağının başladığı 15 Nisan'dan itibaren Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üremek için göç eden inci kefali (Van balığı) balığının göçü adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan inci kefali balığı, üremek için akıntının tersine yüzerek büyük bir mücadele veriyor. Önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefali balığı, bu yıl ilk olarak Van Gölü'nden Akköprü Deresine, Erçek Gölü'nden Karagündüz Mahallesinde bulunan tatlı su kaynağına girdiği görüldü.

İnci Kefali üreme dönemi başladığından beri 7/24 sahada denetimlerini sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam geç saatlerde Erçek Gölü Mamedik, Karagündüz Çayı ile Akköprü Deresi ve Şamran Kanalında yaptıkları denetimlerde bu yılın ilk inci kefallerinin tatlı sulara girdiğini tespit etti. Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katıldığı denetimlerde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayının gelmesiyle beraber Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri sürüler halinde tatlı sulara doğru göç etmeye başladı.