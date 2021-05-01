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İnci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

01.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

Her yıl av yasağının başladığı 15 Nisan'dan itibaren Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üremek için göç eden inci kefali (Van balığı) balığının göçü adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan inci kefali balığı, üremek için akıntının tersine yüzerek büyük bir mücadele veriyor. Önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefali balığı, bu yıl ilk olarak Van Gölü'nden Akköprü Deresine, Erçek Gölü'nden Karagündüz Mahallesinde bulunan tatlı su kaynağına girdiği görüldü.

İnci Kefali üreme dönemi başladığından beri 7/24 sahada denetimlerini sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam geç saatlerde Erçek Gölü Mamedik, Karagündüz Çayı ile Akköprü Deresi ve Şamran Kanalında yaptıkları denetimlerde bu yılın ilk inci kefallerinin tatlı sulara girdiğini tespit etti. Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katıldığı denetimlerde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayının gelmesiyle beraber Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri sürüler halinde tatlı sulara doğru göç etmeye başladı.

''İNCİ KEFALLERİ, 15 BİN İNSANIN EKMEK PARASI''

Açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bu göçün ileri ki yıllarda da devam etmesi için balığın korunması gerektiğini belirtti. Şube Müdürü Demir, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma, emniyet ve zabıta birimleriyle koordineli çalışarak 7/24 sahada inci kefali balığını korumak için mücadele ediyor. Üremek için dereye giren inci kefali balıkların tekrardan Van Gölü'ne dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Burada aslında korunan sadece balık değil, bölgedeki 15 bin insanın ekmek parası, geçim kaynağı korunuyor. Çünkü Van Gölü'ndeki inci kefali stoğundan 15 bin insan geçimini sağlıyor ve bu stoğun devamlılığı üreme dönemindeki akarsudaki yumurtadan çıkacak olan balıklara bağlıdır" dedi.

(İHA)

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