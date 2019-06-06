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İnci kefalinin tersine yolculuğu büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine gerçekleştirdiği yolculuğu devam ediyor - Türkiye ve dünyanın birçok yerinden Van'a gelen turistler, 15 Nisan-15 Temmuz'da binlerce balığın göçüne tanıklık ediyor - Hatay'dan Van'a gelen Pınar Ay: - "Balıkların suyun tersine yüzmesi ve engelleri zıplayarak aşmasını, neslini sürdürmek için verdiği mücadeleyi izliyoruz. Çok güzel bir yer, hayran kaldık. Herkese tavsiye ederiz"

NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara başlattığı göçle dikkati çeken inci kefalinin yolculuğu sürüyor.

Türkiye'nin en büyük gölünde yaşayan ve neslinin devamı için üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç, renkli görüntüler oluşturuyor.

Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine akın eden çok sayıda kişi, binlerce inci kefalinin yolculuğuna tanıklık ediyor.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların nesillerini sürdürmek için verdiği mücadeleyi fotoğraf makineleri ve kameralarla kayıt altına alıyor.

- "Hayran kaldık"

Balıkların tatlı sulara göçünü izlemek için Hatay'dan kente gelen Pınar Ay, AA muhabirine, bir doğa mucizesine tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Herkesin Van'daki bu güzelliği görmesi gerektiğini belirten Ay, "Hatay'dan bu güzelliğe tanıklık etmek için geldik. Burası kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Balıkların suyun tersine yüzmesi ve engelleri zıplayarak aşmasını, neslini sürdürmek için verdiği mücadeleyi izliyoruz. Çok güzel bir yer, hayran kaldık. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

Ailesiyle balık göçünü izlemeye gelen yaşındaki Esin Afra Karaca ise "İlk defa buraya geldim. Balıkların göçünü izlemek çok güzel. Balıkların ters yöne gittiğini ilk defa görüyorum. Çok güzel bir yer. Çok sevdim. Balıkların suda zıplamasını ilk kez gördüm." diye konuştu.

Ailesiyle kente gelen 11 yaşındaki Yasemin Karaca da her üreme döneminde balıkların göçünü izlediklerini anlatarak "Çok güzel bir doğa olayı yaşanıyor. Balıkların yaşam serüvenine şahitlik ediyoruz. Balıklar suyun ters yönüne gidiyorlar. Onlar üremek için gelirken, martılar da onları yiyerek besleniyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
inci kefali Üreme Van

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