İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı. Bu yolculuğu görmek isteyen doğa meraklıları göçün olduğu noktada gözlem yapıyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi bu göçün gözlemlendiği noktalara geliyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendindeki inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabası büyük bir ilgiyle izlendi.

Bu arada, bu yıl 24- 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Kültür, Sanat Festivali'nin hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği, bu yıl olan festivale yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişinin katılmasının hedeflendiği belirtildi.

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