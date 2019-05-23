HABER

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı. Bu yolculuğu görmek isteyen doğa meraklıları göçün olduğu noktada gözlem yapıyor.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi bu göçün gözlemlendiği noktalara geliyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendindeki inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabası büyük bir ilgiyle izlendi.
Bu arada, bu yıl 24- 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Kültür, Sanat Festivali'nin hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği, bu yıl olan festivale yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişinin katılmasının hedeflendiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyorİnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyorİnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyorİnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!
Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştuTokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret Polat'tan yeni kitap: Güzel ve Yüce - Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü

Nusret Polat'tan yeni kitap: Güzel ve Yüce - Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü

Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ele geçirilen eroin paketlerinde dikkat çeken simge

Ele geçirilen eroin paketlerinde dikkat çeken simge

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

MSB açıkladı! Hedefler yerle bir edildi

Az önce duyuruldu! Jetler yerle bir etti

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.