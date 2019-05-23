HABER

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı. Bu yolculuğu görmek isteyen doğa meraklıları göçün olduğu noktada gözlem yapıyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi bu göçün gözlemlendiği noktalara geliyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendindeki inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabası büyük bir ilgiyle izlendi. Bu arada, bu yıl 24- 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Kültür, Sanat Festivali'nin hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği, bu yıl olan festivale yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişinin katılmasının hedeflendiği belirtildi.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!
Turkish Cargo ilk çeyrekte büyüdüTurkish Cargo ilk çeyrekte büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor!

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.