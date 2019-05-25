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İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan, yılın belli döneminde üreme için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden ve her yıl adına festivaller düzenlenen inci kefalinin yolculuğu devam ediyor

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor.

Endemik bir tür olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden, Norveç'teki somon balıkları gibi tatlı sulara göç ediyor.

Her yıl aynı tarihlerde gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak tatlı sulara göç etmeye başlayan milyonlarca balığın zorlu yolculuğu izleyenleri büyülüyor.

Valilik, Erciş Kaymakamlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çayı'nda "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor.

Festival kapsamında balık bendine gelen yerli ve yabancı turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğunu izlemenin keyfini yaşıyor.

Nehrin her iki kıyısında oluşturulan mesire alanında bu muhteşem doğa olayını izlemeye gelenler, balıkların kutsal yolculuğuna tanıklık ederken, bir yandan da alanda düzenlenen konser ve diğer etkinliklerin keyfini yaşıyor.

Dün startı verilen festival için gelen ziyaretçiler, el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, folklor gösterisi ve Grup Tillo'nun konserini izledi.

Üç gün sürecek festival, engellilerin yapacağı gösteriler, okullar arası ses yarışması, animasyon, çocuk korosunun gösterisi, yerel sanatçıların yanı sıra Kırgız sanatçı Gülzade Rıskulova'nın vereceği konserle devam edecek.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının inci kefalinin muhteşem serüvenini dünyaya duyurmak ve gelen misafirlere ilçenin hoşgörüsünü ve değerlerini anlatmak olduğunu söyledi.

İlçenin kültür ve sanat turizminde adının daha fazla duyurulması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Mehmetbeyoğlu, üç gün sürecek festival kapsamında birçok yarışma ve etkinliğin yapılacağını aktardı.

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Erciş göç inci kefali Van

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