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İnci kefelinin yolculuğunu izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendine gelenler, üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğuna tanıklık etti

Van'ın Erciş ilçesinde 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, balık bendine gelerek, Van Gölü'nden akıntıya karşı yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Ercişliler ve çevre illerden gelen çok sayıda kişi, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan binlerce inci kefalinin yolculuğunu ve martıların balıkları kapma çabasını ilgiyle izliyor.

İlçedeki Deli Çay'da bulunan balık bendine gelen aileler, burada hem pikniklerini yapıyor hem de endemik bir tür olan inci kefalinin tatlı sulara göçünü fotoğraflıyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali görsel şölen sunuyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğretmenlik yapan ve bayram tatili için memleketi Erciş'e gelen Adnan Turan, balık bendinin çok güzel bir alan olduğunu ifade ederek, "Buradaki balık göçü, doyumu olmayan bir güzelliğe sahip. Bu göç sadece ülkemizde, ilçemizde var. Bu güzelliği yok etmememiz ve korumamız gerekiyor. Yasak döneminde balık avlamamalıyız." dedi.

Ziyaretçilerden Hasan Ortakaya da 9 günlük bayram tatilini değerlendirerek ailesi ve misafirleriyle balık bendine geldiğini anlattı. Ortakaya, "Martıların balıkları tutup yemelerini izledik ve fotoğrafladık. İstanbul ve Ordu'dan misafirlerim gelmişti, onları buraya getirdim. Balıkların göçünü görünce şaşırdılar ve hayran kaldılar. Balık bendine Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen misafirler var. Burası ziyaret edilmesi gereken bir yer." diye konuştu.

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