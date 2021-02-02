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İnci Türkay Defne Joy Foster'ı unutmadı

02.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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İnci Türkay Defne Joy Foster'ı unutmadı

Oyuncu Defne Joy Foster, aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu. Foster'ın 'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşaı İnci Türkay da bu günü unutmadı.

Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, 10 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı anmayı unutmadı. 'Sihirli Annem' dizisinde iki kız kardeşi oynayan oyunculardan Türkay, dizideki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

48 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "10 sene oldu Defne’ciğim..." notunu düştü. Türkay ile Foster'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.


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