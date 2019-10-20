HABER

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

Samsun’da kanser tedavisi gören 26 yaşındaki müzik öğretmeni İncilay Baş, hayata veda etti.

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay Baş, yakalandığı lösemi hastalığına yenik düştü.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan İncilay öğretmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

640xauto (2)

Samsun OMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu öğrenilen İncilay Baş’ın bugün memleketi Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

640xauto

Kaynak: İHA

PARTNERMüslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!
(Özel) E-5 karayolunda şoke eden görüntü(Özel) E-5 karayolunda şoke eden görüntü
Arkadaşlarıyla vakit geçiren genç odada ölü bulunduArkadaşlarıyla vakit geçiren genç odada ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser Samsun

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.