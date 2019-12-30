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  4. İncir Ağacı dizisine flaş transfer! Tolga Akman hangi rolde oynuyor?

İncir Ağacı dizisine flaş transfer! Tolga Akman hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 30.12.2019 22:27 | Son Güncelleme

Son olarak ‘Beni Affet’ dizisinde 'Yaman' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, TRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nda hayat vereceği 'Bekir' karakteri ile ekranlara dönüyor.

İncir Ağacı dizisine flaş transfer! Tolga Akman hangi rolde oynuyor?

TRT 1’de yayınlanan, 70’li yıllarda Ocak Ailesi'nin etrafında gelişen olayların anlatıldığı ‘İncir Ağacı’ dizisinin oyuncu kadrosuna ‘Tolga Akman’ dahil oldu. Son olarak ‘Beni Affet’ dizisinde Yaman karakterine hayat veren ünlü oyuncu, İncir Ağacı dizisinde Bekir karakterine hayat verecek.

Tolga Akman, aralarında uzun soluklu dizilerden olan ‘Menekşe ile Halil’, ‘Melekler Korusun’, ‘Küçük Sırlar’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Her Sevda Bir Veda’, ‘Aşkın bedeli’, ‘Görünen adam’, ‘Göç Zamanı’ ve ‘Beni affet’ dizilerinin de olduğu birçok projede önemli rollerde yer aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan ‘İncir Ağacı’ dizisinin yapımını Sonsuzkare Yapım’ın, yapımcılığını Mesut Uçakan ve Hüseyin Türkyıldırır’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Atilla Cengiz oturuyor.

tolga akman

TOLGA AKMAN KİMDİR?

26 Nisan 1986 İstanbul doğumlu olan Tolga Akman, Kadir Has Üniversitesi Film Drama Oyunculuğu yüksek lisans mezunudur. Oyuncu 11 sene boyunca birçok tiyatro, dizi ve sinema filminde yer aldı.

Tolga Akman; sırasıyla ‘Menekşe ile Halil’, ‘Melekler Korusun’, ‘Küçük Sırlar’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Her Sevda Bir Veda’, ‘Aşkın bedeli’, ‘Görünen adam’, ‘Göç Zamanı’ ve ‘Beni affet’ dizileri ve 40, Azazil: Düğüm sinema filmleri gibi önemli yapımlarda aldı.

Geçtiğimiz yıl Star Tv ekranlarında yayınlanan Beni Affet dizisinin son iki sezonunda başrolünü üstlendiği Akman, dizide Yaman karakterini canlandırdı.

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tolga akman incir ağacı

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