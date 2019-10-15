HABER

İncir Ağacı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Yönetmen koltuğuna Nuh Şen ve Hamit Coşkun'un oturduğu dizi, hafta içi her gün saat 15.00'te TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in yeni günlük dizisi "İncir Ağacı" ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yönetmen koltuğuna Nuh Şen ve Hamit Coşkun'un oturduğu dizi, hafta içi her gün saat 15.00'te TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşacak.

Yapımını Sonsuzkare Yapımın, yapımcılığını ise Mesut Uçakan ile Hüseyin Türkyıldırır'ın gerçekleştirdiği dizinin senaryosunu Ayla Hacıoğulları kaleme aldı.

Türkiye'de 1970'li yıllarda sosyo-ekonomik açıdan sıkıntılar içinde yaşayan Ocak ailesinin hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda, Özlem Güveli (Neriman), Arif Nazım (Cemal), Burakhan Yılmaz (Orhan), Buket Kurtez (Suzan), Damla Tombak (Belgin), Faruk Pakiş (Yavuz), Ece Baliç (Perihan), Sidal Damar (Kerime), Fatih Hürkan(İpsiz Vefa), Mina Derman (İnci), Aylin Kılınçarslan (İsmet), Murat Demirkıranlardan (Şöhret), Oğuzhan Taş (Ekrem), Fatoş Polat (Mesude), Müge Turan (Jale), Eren Pekgöz (Tarık) ve Umut Açabuğa (Recep) yer alıyor.

Dizinin genel hikayesi ise şöyle:

"Ocak ailesi, 1970'li yıllarda İstanbul'da yaşayan bir ailedir. Cemal Ocak, sahip olduğu oto tamir dükkanı ile eşi ve dört çocuğunu geçindirmeye çalışmaktadır. Karısı Neriman daha iyi bir hayat hayali ile bazen çocuklarını yanlış yönlendirse de eşinin en büyük destekçisidir. Cemal Ocak için aile her şeydir. Ancak farklı hayallere sahip dört çocuğu yanlış yollara gitmeye çalıştıkça, aile içindeki sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır. Ocak ailesi türlü sıkıntılarla uğraşırken Cemal Usta ise başlarına gelen bütün felaketlere rağmen son ana kadar ailesini bir arada tutmaya ve evlatlarını koşulsuz, şartsız korumaya çalışır. Evlatlarına bırakmak istediği en büyük miras aile şerefidir."

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Aydın'dan Mehmetçiğe incirAydın'dan Mehmetçiğe incir
Keşan'da tarihi cephe gerisi hastanesi, kent müzesi oluyorKeşan'da tarihi cephe gerisi hastanesi, kent müzesi oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
incir ağacı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi! İhraç edilenlerin isim listesi Resmi Gazete'de

İhraç kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.