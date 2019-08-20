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İncir ağacından düşen yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.

İncir ağacından düşen yaşlı kadın öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ, (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.45 sıralarında İlbistanlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, incir toplamak için evinin yakınındaki ağaca çıkan Fatma Topkaç, dengesini kaybededip, düştü. Yakınlarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Topkaç'ın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırdı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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İncir ağacından düşen yaşlı kadın öldü

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