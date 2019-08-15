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İncir ağacının dalları arasına boynu sıkıştı, nefessiz kalıp öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

BURSA'da, incir toplamak için ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düşen Selahattin Çivi (65), boynu dallar arasına sıkışınca nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, incir toplamak için ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düşen Selahattin Çivi (65), boynu dallar arasına sıkışınca nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte kendisine ait tarlaya giden Selahattin Çivi, incir toplamak için 6 metre yüksekliğindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Çivi, düşerek boynunu iki ağaç dalı arasında sıkıştırdı. Bu sırada tarlada domates toplayan ailesi, Çivi'yi hareketsiz şekilde ağaçta asılı görünce, ağaca çıkarak yere indirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çivi'nin boğulduğunu belirledi. Selahattin Çivi'nin cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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