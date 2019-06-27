İncir ihracatçısından jeotermale denetim talebi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu üyesi Özhan Şen, incirde sıfır olması gereken kükürt oranının yüzde 15'e çıktığını belirterek, kuru meyve ihracatının olumsuz etkilenmemesi için jeotermal enerji tesisi bulunan bölgelerde denetimlerin artırılmasını istedi.

Jeotermal enerji üretimi sırasında zararlı minerallerin doğaya yayıldığını belirten İTB Yönetim Kurulu üyesi Özhan Şen, denetimler yapılmazsa kuru incir ihracatının risk altında olduğunu söyledi. Toplam incir alanlarının yüzde 73'üne sahip Aydın'da denetimler yapılmadığı için jeotermal enerji buharının ve sıcak suyun doğa ile derelere salındığını belirten Şen, "Bu buharın içindeki fosfor, kükürt gibi her türlü mineral de doğaya yayılıyor. İncirde kükürt ölçümü yapıldığında yüzde 15 çıkıyor. Oysa sıfır çıkması lazım. Denetim yapılmaması büyük sorun" dedi.

Yeraltından çıkan suların içinde kükürtlü mineraller bulunduğunu anlatan Şen, o suyun buharı çökeltilmeden, filtre veya baca sistemi tam kurulmadan zararlı minerallerin doğaya yayıldığını dile getirdi. Bir kuru incir ihracatçısı olarak konuyla ilgili denetimlerin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ya da Aydın Valiliği'ni göreve çağıran Özhan Şen, şöyle konuştu:

"Baca sistemi tam olarak işlemediğinde zararlı mineraller toz bulutu halinde yağmur gibi ürünlerin üzerine yağıyor. Üstelik sadece incir de değil, zeytin ve patlıcan gibi çok sayıda ürünümüz bu durumdan olumsuz etkileniyor. Konuyla ilgili Adnan Menderes Üniversitesi araştırmalar yaptı. Bu durum ticareti de etkileyecek; çünkü yurt dışındaki alıcılar analiz yaptığında Türk inciriyle ilgili olumsuz bir tablo çıkabilir. Biz önlemimizi alalım. Denetimler için hava, toprak, su ve yapraktan beraber ölçümler yapabiliriz. Denetimde mineral oranı yüksek çıkarsa firmalara baca sistemi konusunda yaptırım uygulanır. Bu da firmalar için bir maliyet; ama yüz binlerce insan yaşıyor Aydın çevresinde. Tire'de de ovalar bitti, dağlara yapılıyor. Sondaj yerleri belli. Maalesef incir de sıcak suların üstünde yetişiyor. Aynı risk Salihli için de geçerli. Kimse jeotermalden şikayetçi değil. Bizim sıkıntımız havaya yayılması ve yapılan analizlerde bu bulgulara rastlanması. Denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz."

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