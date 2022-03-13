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  4. İncir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

İncir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

13.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağ incir kuşu (Anthus spinoletta), 13 yıl sonra yeniden Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde görüntülendi. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyorç

İncir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor.

13 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu şekilde bulundukları bölgelerde kısa süreli göçler gerçekleştiren dağ incir kuşu, bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlilikle 2015'te UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde 13 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.

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Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor.

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Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti.

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(DHA)

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Diyarbakır
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