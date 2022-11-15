İncir yaprağı çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İncir yaprağı çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İncir, Antik Yunan ve Romalılar döneminde cennetten gönderilen meyve olarak görülmüştür. Bu da incire verilen değeri arttırmış ve onun kutsal olarak kabul edilmesine yol açmıştır. İncirin kutsal bir meyve olarak görülmesinin bir diğer nedeni de her şeyinden yararlanılabilir bir meyve olmasıdır. İncir meyve olarak pek çok derde deva olurken bunun yanı sıra incirin yaprağının da çok fazla faydaları vardır. Birçok dönemde incir yaprağı çeşitli tıbbi alanlarda kullanılmış ve insan vücuduna iyi geldiği gözlemlenmiştir. Çok eski zamanlardan kalma bir gelenek olan incir yaprağı sütü, Anadolu’da akrep ve böcek ısırmalarında da kullanılırmış. İncir yaprağı sütünün mikrobu kırma gibi çeşitli alanlarda panzehir olarak da kullanılmıştır. İncir yaprağını toplamak için sonbahar mevsimi beklemek gerekir, bu mevsimde toplanan incir yaprakları kurutularak bitki çayı yapımında kullanılır. Günümüze kadar süregelen bu süreçte bitki çayları arasında önemli bir yer kazanan incir yaprağı çayı ne işe yarar?

İncir yaprağı çayı neye iyi gelir?

İncir yaprağı çayı doğal antibiyotik olarak kullanıldığı için sağlık sorunlarında en çok tercih edilen bitki çayları arasında gelir. Soğuk algınlığında kullanıldığında vücut direncini kuvvetlendirir ve hastanın kendini daha iyi hissetmesine etki eder. Birçok rahatsızlıkta kullanılan incir yaprağı çayı faydaları şu şekilde de sıralanabilir:

İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde damar tıkanıklığı sorunlarına iyi gelir.

Kalp rahatsızlığı riskini düşürmede etkili bir destekleyicidir.

Sindirim sistemini iyileştirir, metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakların çalışmasını düzenler.

Hemoroid ve basur gibi hastalıklara karşı da etkilidir.

Serbest radikallerle savaşan incir yaprağı içerdiği vitaminler sayesinde kanser hücreleri ile savaşarak kanser olma ihtimalini azaltır.

İncir yaprağı içerisinde kalsiyum barındırır bu da kemiklerin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynar.

Kas ve kemik hastalıklarına karşı etkilidir.

İncir yaprağının cilt hastalıklarına karşı iyi geldiği bilinir.

Zona gibi cilt hastalığını hafifletmede kullanılır.

Kaşınma, yanma ve batma gibi cilt sorunlarında da cilt tahrişini azaltır ve cildi rahatlatır.

İncir yaprağı kandaki şeker oranını düzenleyici etkiye sahiptir.

Doğal insülin içeren incir yaprağı şeker hastalığına iyi gelir.

Özellikle soğuk algınlığı yaşayan bireylerde solunum yolunda rahatlama ve öksürüğe karşı iyi gelir.

İncir yaprağı çayı nasıl yapılır?

İncir yaprağı çayı diğer tüm bitki çaylarında da olduğu gibi ölçülerine ve kullanım yerlerine göre dikkat edilmesi gereken bir bitki çayı çeşididir. Ölçülerine uyulmadığı takdirde alerjik reaksiyonları arttırabilir ve sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Diğer tüm doğal yöntemlerde de kullandığınız gibi bir sağlık uzmanı tarafından bilgi alınmalı ve yan etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Çoğunlukla demleme yöntemiyle kullanılan incir yaprağı çayı, kanser hücrelerine karşı kullanılmak istendiğinde bir tutam ağızda çiğnenerek de etkisini gösterebilir. İncir yaprağı çayını tonik olarak uygulayarak cildinizdeki sivilce ve akne lekelerine karşı da kullanabilirsiniz.

İncir yaprağı çayı nasıl demlenir?

İncir yaprağının kullanımının en verimli yöntemi demleme yöntemidir. İncir yaprağı çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:

1 litre su

4 Adet taze incir yaprağı ya da 1 yemek kaşığı kurutulmuş incir yaprağı

İlk olarak 1 litre kaynar suyun içerisine incir yapraklarınızı atın ve 8 dakika kaynamasını bekleyin. 8 dakika sonrasında ocaktan alarak ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Daha sonra da bu çayı süzerek bir fincanla servis edebilirsiniz.

İncir yaprağı çayı zayıflatır mı?

İncir yaprağı çayı metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yapım ve yıkım işlemlerini hızlandırır. Vücuttaki sindirim sorunlarını daha aza inmesine yardımcı olarak belirli ölçülere dikkat edilerek kullanıldığında kilo verme sürecini hızlandırır. Fakat diğer tüm yöntemlerde de olduğu gibi bu durum bir uzman tarafından da kontrol edilmelidir.

İncir yaprağı çayı adet söktürür mü?

Pek çok bitkisel ürün ve bitki çayları özellikle regl dönemlerinde yaşanan aksaklıklar, gecikmeler ve ağrıları dindirmek için kullanılır. İncir yaprağı çayı da regl döneminde tüketilebilecek ve adet söktürücü özelliği olan çaylardan birisidir. Adet söktürmesinin yanı sıra bu dönemde oluşan ağrılara ve kramplara da iyi gelir ve daha rahat atlatmayı sağlar. Ancak incir yaprağının verilen ölçüleri dışında yanlış kullanımında ciddi zararlara neden olmasa vücudumuzda sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle regl döneminde yaşanan gecikmeler, fazla ağrılar ve diğer rahatsızlıklar için bitkisel ürünleri kullanmadan önce bir doktor tavsiyesi almak daha iyi olacaktır.