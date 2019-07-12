İncirde jeotermal kaynaklı kükürt oranının yüksek olduğu iddiası

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, incirde kükürt olduğu iddialarına ilişkin, "İncir meyvesinde yapılan analizlerde herhangi bir kükürt dioksit bulunmamıştır. Şu ana kadar yapılan incir ihracatında kükürt nedeniyle iade edilen herhangi bir ürün yoktur." dedi.

Vali Köşger, kamuoyunda incirde kükürt olduğu iddialarına ilişkin valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, ortaya atılan iddiaların fütursuzca olduğunu söyledi.

Kente yılda yaklaşık 250 milyon dolar gelir sağlayan incirin, bilimsel veriye dayanmadan kötülenmesini doğru bulmadığını belirten Köşger, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleme ve incelemelerin yapıldığını aktardı.

Kükürt iddialarının ortaya atılmasının ardından gerekli ek incelemelerin yapıldığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, jeotermal santrallere yakın 10 farklı bölgeden numune alıp akredite edilen laboratuvarlarda incelemeye gönderdi. Ayrıca Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde tahliller yaptırdı. Bütün analizlerin sonucunda jeotermal santraline 14 bin 500 metre uzak olan Çine de dahil olmak üzere incir yapraklarında çok küçük oranda kükürtdioksite rastlanılmıştır ama bu insan sağlığına zarar verecek oranda değildir. İncir meyvesinde yapılan analizlerde ise herhangi bir kükürtdioksit bulunmamıştır. Şu ana kadar yapılan incir ihracatında kükürt nedeniyle iade edilen herhangi bir ürün yoktur."