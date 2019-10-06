KKTC’nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağarası’nın iklimi araştırılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi, Fransa Savoy Üniversitesi, Nice Sophia-Antipolis Üniversitesi ve Mağara Meraklıları Derneği ve Geçitkale Belediyesi işbirliği ile mağarada yürütülen bilimsel çalışmalar devam ediyor.

İncirli Mağarası’nın ikliminin araştırılmasına yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarla mağara ortamının özellikleri, mağara canlılarının araştırılması ve korunmasının yanında ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki fayların faaliyetleri ile ilgili sinyaller de izlenecek. Mağaranın iklimsel verilerinin kaydedilmesi için ise Bernard Laplaud tarafından 30 dakikada bir kayıt yapan veri toplayıcı dizayn edildi.

“Mağaranın bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtlar var"

Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezinden Prof. Dr. Salih Gücel, mağara ortamının özellikleri ve mağara canlılarının araştırılması, korunması çalışmalarına ekip olarak devam edildiğini, bunun yanında mağaranın ve ziyaretçilerin korunması ile ilgili çalışmaların da yürütüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Gücel, çözünme ve birikme olayları neticesinde oluşumu 9-6 milyon yıl öncesine dayanan mağaranın yapısı itibarı ile bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtların var olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Gücel, “Dünya üzerinde turizme açılmış yegane alçı taşı mağarası olan İncirli Mağara, alçı taşı (jips) oluşumlu İpsaro Tepesi üzerinde bulunan ve ülkeye gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen doğal zenginlikleri olan mağaraların en önemlilerinden biridir. Tipik olarak alçı taşından meydana gelen mağara, adını girişindeki incir ağacından alıyor. Duvarlarında karnabahar şeklinde oluşumları olan bu mağara, yıl boyunca 18-19 derece sabit bir sıcaklığa sahip olması nedeniyle kışın sıcak yazın serin hissettiren bir ortama sahiptir” dedi.