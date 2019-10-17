İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde, öğle saatlerinden itibaren savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Kargo ve tanker uçak hareketliliği yaşanan İncirlik Üssü'nden ayrıca ABD'ye ait sivil bir uçak da kalkış yaptı.

