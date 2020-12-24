İncirlik Üssü'nde drone alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra ise drone'un İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler drone'u düştüğü yerden alıp incelemek üzere emniyete götürdü.

Drone'un basit bir yapıya sahip olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, drone'un ne amaçla İncirlik Üssünde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca, drone'da kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacak.

Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

