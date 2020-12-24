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  4. İncirlik Üssü'nde drone alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

İncirlik Üssü'nde drone alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

24.12.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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İncirlik Üssü'nde drone alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

Adana’da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir drone paniğe neden oldu. Bir süre sonra bahçeye düşen drone incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra ise drone'un İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler drone'u düştüğü yerden alıp incelemek üzere emniyete götürdü.

Drone'un basit bir yapıya sahip olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, drone'un ne amaçla İncirlik Üssünde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca, drone'da kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacak.

Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

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