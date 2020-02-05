‘İncirlik Üssü’ndeki İşçiler Üzerinden Türkiye’ye Mesaj Vermeyin’

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara’da Atatürk Heykeli önünde, 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı’nın ABD’li taşeron şirketi Vectrus'un 424'ü Adana'da, 15'i de Ankara'da 439 kişiyi işten çıkartma kararını protesto etti.

Sendika üyeleri, “ABD şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Ekmeğe uzanan eller kırılsın” sloganları attı.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik'te bulunan 39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı’nda taşeron şirketin 439 kişiyi işten çıkartma kararına karşı çıkarak, “Bizim üzerimizden nişan alıp Türkiye Cumhuriyeti devletine ateş etmeye kalkıyorsanız bu yanlıştan dönün” dedi. Alaattin Soydan ayrıca her iki işçiden birisinin işini kaybedecek, size gençliğini veren size emeğini veren 890 işçinin her ikisinden birini işten atacaksınız biz de buna boyun mu eğeceğiz” dedi.

ABD'li firma söz konusu işçilerin iş akitlerinin feshi kararını 20 Ocak'ta "Irak ve Suriye'deki operasyonları azaltma ve sonlandırma" şeklinde gerekçelendirmişti.

İşten çıkarma gerekçesinin gerçeklerle örtüşmediğini ifade eden Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan, Türkiye’ye işçiler üzerinden siyasi mesaj vermek istendiğini söyledi. Soydan, “Sadece alın teri ile evine, çocuklarına, ailesine ekmek götürmekten başka hiçbir derdi olmayan insanları kullanarak bunları yapmayın. Kendinize başka bir formül bulun” açıklamasını yaptı.