İncirlik ve Kürecik üsleri - ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin üsleri kapatma konusunda ciddiyetini anlamak için mevkidaşımla görüşmem lazım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatma konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamak için mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Mark Esper Belçika'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konu daha önce bana getirilmedi. İlk olarak gazetelerde okudum, bu nedenle mevkidaşım ile konuşup tam olarak ne demek istediklerini ve ne kadar ciddi olduklarını anlamam gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü özel bir televizyon kanalındaki konuşmasında, ABD Senatosu'nda "Ermeni Soykırımı"nın tanınması ile ilgili yasa tasarısının onaylanması ile ilgili olarak, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" demişti.

Esper, "Türkler bu konuda ciddi ise, ki her şeyden önce egemen bir ülke oldukları için NATO üslerini veya yabancı askeri birlikleri barındırıp barındırmama hakları kendilerine aittir" diyerek, "Söylediklerinde ciddi iseler bu İttifak'ın (NATO) meselesi haline gelmiştir, onların İttifak'a bağlılıkları meselesine dönüşmüştür" diye konuştu.