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İncirlik ve Kürecik üsleri - ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin üsleri kapatma konusunda ciddiyetini anlamak için mevkidaşımla görüşmem lazım

17.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatma konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamak için mevkidaşı Hulusi Akar ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Esper, "Söylediklerinde ciddi iseler bu NATO'nun meselesi haline gelmiştir, onların ittifaka bağlılıkları meselesine dönüşmüştür" dedi.

İncirlik ve Kürecik üsleri - ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin üsleri kapatma konusunda ciddiyetini anlamak için mevkidaşımla görüşmem lazım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatma konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamak için mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Mark Esper Belçika'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konu daha önce bana getirilmedi. İlk olarak gazetelerde okudum, bu nedenle mevkidaşım ile konuşup tam olarak ne demek istediklerini ve ne kadar ciddi olduklarını anlamam gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü özel bir televizyon kanalındaki konuşmasında, ABD Senatosu'nda "Ermeni Soykırımı"nın tanınması ile ilgili yasa tasarısının onaylanması ile ilgili olarak, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" demişti.

Esper, "Türkler bu konuda ciddi ise, ki her şeyden önce egemen bir ülke oldukları için NATO üslerini veya yabancı askeri birlikleri barındırıp barındırmama hakları kendilerine aittir" diyerek, "Söylediklerinde ciddi iseler bu İttifak'ın (NATO) meselesi haline gelmiştir, onların İttifak'a bağlılıkları meselesine dönüşmüştür" diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetleri, IŞİD'e karşı hava operasyonlarında İncirlik Üssü'nü kullanırken, Kürecik'te de NATO'nun radar istasyonu bulunuyor. ABD'nin İncirlik'te nükleer savaş başlıkları tuttuğu da düşünülüyor.

RT Erdoğan

Erdoğan: Gerekirse İncirlik'i de Kürecik'i de kapatırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatosu'nda "Ermeni Soykırımı" tasarısının onaylanması ile ilgili, "ABD Kongresini, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuşmuştu.

Erdoğan, "Kürecik ve İncirlik kapatılabilir mi?" sorusuna da, "Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir" yanıtını vermişti.

ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato, 'Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısını 12 Aralık'ta onaylamış, karar oybirliğiyle alınmıştı.

Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi de 1915'te yaşananları "soykırım" olarak tanıyan bir yasayı 29 Ekim'de onaylamıştı.

Bundan sonra iki meclisten geçen metinlerin ortaklaştırılarak ABD Başkanı Donald Trump'a sunulması bekleniyor.

ABD Kongre

Senato yaptırım tasarısını onayladı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat düzenlemesi nedeniyle ABD ile ilişkileri gergin.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını 11 Aralık'ta onayladı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için Senato Genel Kurulu'nda onaylanması ve Temsilciler Meclisi'ndeki yasalaşma sürecinin tamamlanması öngörülüyor.

Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini sonlandırması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini satın almasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkileri ve NATO içerisindeki rolüyle ilgili rapor hazırlaması isteniyor.

Ankara karara tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar için "saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denilmişti.

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