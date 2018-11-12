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İncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldı

ADANA, (DHA) - ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Üs Komutanlığı'nda görevli ABD askerleri de katıldı.
İncirlik Hava Üssü içindeki Atatürk Anıtı önünde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Törene katılan ABD askerleri, Türk askerlerinin ardından anıta çelenk bıraktı. ABD askerleri, tören sırasında saygı duruşunda da bulundu. ABD askerlerinden biri, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün biyografisini okudu. Tören, anıta çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.

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İncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldıİncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldıİncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldıİncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldı

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