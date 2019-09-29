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İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 21:24 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Aydın'da İncirliova ilçesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracına haciz konduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödendi. Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verildi.

Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapattı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2014'te başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Beni 'belediyenin borçlarını açıklıyorsun, sürekli borçlar hakkında konuşuyorsun' diye eleştirenler görsünler. Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler." ifadesini kullandı.

İyi niyetle yaptıkları protokol çerçevesinde borcu ödemeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Buna rağmen bu tür işlemleri hak etmiyoruz. Bir iki gün geciktiği zaman avukatlar hemen işlemlere başlıyorlar. Ben makam aracına pek binmiyorum. Genelde kendi aracımı kullanıyorum ama üzüntü verici olan İncirliova Belediyesinin adının böyle bir durumla anılmasıdır." diye konuştu.

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Belediye Başkanı Aytekin Kaya haciz incirliova Makam aracı

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