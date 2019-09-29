İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz konuldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçe Belediye Aytekin Kaya'nın makam otomobiline, bir önceki dönemde belediyeden çıkartılan işçilerin açtığı dava nedeniyle haciz konuldu. Makam otomobilinin belediyenin önünde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polislerin haciz işlemini gerçekleştirmeleri, belediye iş makineleri ve diğer otomobillerle aracın çevresi ablukaya alınarak engellendi.

İncirlliova Belediyesi'nde çalışırken 2014 yılında işten çıkartılan 87 kişi, Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Bu arada dava süresince 1 milyonun üzerinde alacağı olan işçilere 588 bin 248 lira belediye tarafından ödendi. Kısa süre önce sonuçlanan davayı kazanan işçiler, avukat aracılığıyla alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek üzere girişim başlattıi. Geriye kalan 457 bin 967 liralık borç için Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracına icra konuldu. 26 Eylül Cuma günü makam aracına yakalama kararı çıkarıldı.

POLİS ÇEKİCİYLE ALMAYA GELDİ

09 UC 001 plakalı makam aracının belediye hizmet binası önünde olduğu ihbarını alan polis, yakalama kararı olan aracı çekiciyle almaya geldi. Belediye yetkilileri polislerin aracı götürmesini engellemek için 2 adet iş makinesini ve diğer otomobillerle makam aracının çevresini kapattı. Olayla ilgili zabıt tutan polisler, ortada kalan makam aracını alamadan olay yerinden ayrıldı. İş makineleri ise belediyenin önünde bırakıldı.

'BORÇ BATAĞININ İÇİNE DÜŞÜRMÜŞLER'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Makam aracının haczedilmesi halkın oylarıyla seçilen belediye başkanının makamına saygısızlıktır. Bu durumun sebebi önceki yönetimdir. Önceki Belediye Başkanı Gürşat Kale göreve başlar başlamaz 87 işçiyi hiçbir kanuni hakkını vermeden işten çıkarmıştı. 2014 yılında başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Belediyeyi resmen borç batağının içine düşürmüşler" diye konuştu.