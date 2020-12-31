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Independent: Londra'daki yoğun bakım yatakları bir hafta içinde dolabilir

31.12.2020 08:08 | Son Güncelleme:
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Independent: Londra'daki yoğun bakım yatakları bir hafta içinde dolabilir

Independent gazetesi, İngiltere'nin güneyindeki durumu kritik Covid-19 hastalarının, kilometrelerce uzaklıktaki hastanelere sevk edildiğini ve Londra'daki Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yetkililerinin, başkentteki yoğun bakım yataklarının bir hafta içinde dolabileceğini gösteren veriler açıkladığını yazıyor.

Independent gazetesi, İngiltere'nin güneyindeki durumu kritik Covid-19 hastalarının, kilometrelerce uzaklıktaki hastanelere sevk edildiğini ve Londra'daki Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yetkililerinin, başkentteki yoğun bakım yataklarının bir hafta içinde dolabileceğini gösteren veriler açıkladığını yazıyor.

Gazete, İngiltere genelinde iki gün üst üste 50 binin üzerinde Covid-19 vakasının bildirildiğini ve 5524'ü bulan hastanelerdeki Covid-19 hastası sayısının, Nisan'daki ilk salgın dalgasından daha çok olduğnu belirtiyor.

Gazete, özel haberinde Londra'da derinleşen kriz karşısında, NHS İngiltere'nin 4 Ocak'ta kapasite yetmemesi halinde kullanıma sokulmak üzere Excel Konferans Merkezi'nde hazırlanan Nightingale Hastanesi'nin açılacağını duyuracağını kaydediyor.

Son günlerde, hasta sayısının hızla artması yüzünden yatak kalmaması nedeniyle, ülkenin güneydoğusundaki hastanelerde yatan bazı hastaların başka kentlere gönderildiği vurgulanıyor.

'Durum olabildiğince ciddi'

İngiltere genelindeki hastanelere, olası hasta nakilleri için bazı yatakları boş tutmaları talimatının verildiği de kaydediliyor.

Gazeteye konuşan bir yoğun bakım uzmanı doktor da "Hastaları ülkenin diğer kesimlerine tahliye etmekten başka seçeneğimiz yok. Durum olabildiğince ciddi. Kritik bir hastayı gerçekten zorunda değilseniz, nakletmezsiniz" diyor.

Bir NHS Sözcüsü de "Londra'daki hastaneler, Covid-19 bulaşı oranlarından büyük bir baskı altına giriyor. Sağlık çalışanları ellerinden geleni yapar ve NHS Londra, durumu kritik hastalar için kent çapında daha fazla yatak kapasitesi kazandırmaya çalışırken, insanların virüsün bulaşmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaları hayati önemde" diyor.

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