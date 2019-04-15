Independent Türkçe yayın hayatına başladı

“Türkçe konuşan geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz” Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile Independent arasında yapılan anlaşma kapsamında Independent’ın Arapça, Türkçe, Urduca ve Farsça dillerinde haber siteleri açma projesi kapsamında, Ocak ayında test yayınlarına başlayan Independent, Türkçe sitesinin açıldığını duyurdu.

Independent Digital News & Media Limited (IDML) ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde Independent Türkçe’nin tüm hakları Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia’ya ait olacak.

SRMG, geçtiğimiz yıl, İngiltere merkezli The Independent gazetesi ile dört farklı dilde, internet siteleri, haber uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bu proje kapsamında önce Arapça yayın yapan www.independentarabia.com yayın hayatına başlamıştı. Bu işbirliğinin ikinci adımı olarak Türkçe yayın yapacak olan independentturkish.com sitesi bugün yayın hayatına başladı.

Independent Türkçe’nin yayın hayatına başlaması sebebiyle bir basın açıklaması yapan SRMG Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman er-Ruveyti, Türkçe konuşan geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini belirtti.

Abdurrahman er-Ruveyti, “Bu projeyi, The Independent ile yaptığımız medya anlaşmasının ikinci aşaması olarak başlatmış bulunuyoruz. Independent Türkçe sitesinin, farklı ve son derece profesyonel bir içerik okumak isteyen, Türkçe konuşan geniş bir kitleye hitap edeceğine inanıyor ve sitenin bölgemizdeki medya ve içerik endüstrisini zenginleştirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.