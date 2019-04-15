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Independent Türkçe yayın hayatına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Independent’ın Türkçe internet sitesi bugün yayın hayatına başladı.100 milyondan fazla kullanıcıya sahip, Rus işadamı Alexander Lebedev’in sahibi olduğu, merkezi İngiltere’de bulunan Independent’ın Türkçe internet sitesi, independentturkish.com bugün yayın hayatına başladı.Independent Digital News & Media Limited (IDML) ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde Independent Türkçe’nin tüm hakları Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia’ya ait olacak.“Sizin Dilinizden Konuşuyor” sloganı ile Türkiye’de yayın hayatına başlayan Independent Türkçe “doğru, özgün, saygın” haberciliği kendisine ilke edinecek.“Türkçe konuşan geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz”Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile Independent arasında yapılan anlaşma kapsamında Independent’ın Arapça, Türkçe, Urduca ve Farsça dillerinde haber siteleri açma projesi kapsamında, Ocak ayında test yayınlarına başlayan Independent, Türkçe sitesinin açıldığını duyurdu.SRMG, geçtiğimiz yıl, İngiltere merkezli The Independent gazetesi ile dört farklı dilde, internet siteleri, haber uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

İngiltere merkezli Independent’ın Türkçe internet sitesi bugün yayın hayatına başladı.

100 milyondan fazla kullanıcıya sahip, Rus işadamı Alexander Lebedev’in sahibi olduğu, merkezi İngiltere’de bulunan Independent’ın Türkçe internet sitesi, independentturkish.com bugün yayın hayatına başladı.

Independent Digital News & Media Limited (IDML) ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde Independent Türkçe’nin tüm hakları Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia’ya ait olacak.

“Sizin Dilinizden Konuşuyor” sloganı ile Türkiye’de yayın hayatına başlayan Independent Türkçe “doğru, özgün, saygın” haberciliği kendisine ilke edinecek.

“Türkçe konuşan geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz”
Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile Independent arasında yapılan anlaşma kapsamında Independent’ın Arapça, Türkçe, Urduca ve Farsça dillerinde haber siteleri açma projesi kapsamında, Ocak ayında test yayınlarına başlayan Independent, Türkçe sitesinin açıldığını duyurdu.

SRMG, geçtiğimiz yıl, İngiltere merkezli The Independent gazetesi ile dört farklı dilde, internet siteleri, haber uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bu proje kapsamında önce Arapça yayın yapan www.independentarabia.com yayın hayatına başlamıştı. Bu işbirliğinin ikinci adımı olarak Türkçe yayın yapacak olan independentturkish.com sitesi bugün yayın hayatına başladı.

Independent Türkçe’nin yayın hayatına başlaması sebebiyle bir basın açıklaması yapan SRMG Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman er-Ruveyti, Türkçe konuşan geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini belirtti.

Abdurrahman er-Ruveyti, “Bu projeyi, The Independent ile yaptığımız medya anlaşmasının ikinci aşaması olarak başlatmış bulunuyoruz. Independent Türkçe sitesinin, farklı ve son derece profesyonel bir içerik okumak isteyen, Türkçe konuşan geniş bir kitleye hitap edeceğine inanıyor ve sitenin bölgemizdeki medya ve içerik endüstrisini zenginleştirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Genel Koordinatör; Muhammed Zahid Gül
SRMG tarafından yapılan açıklamaya göre, Independent Türkçe’nin Genel Koordinatörlüğünü Muhammed Zahid Gül yapacak. Medyada gazetecilik, araştırma ve televizyon programı yapımcılığı gibi çeşitli dallarda derin bir tecrübeye sahip olan Muhammed Zahid Gül, hem Türk hem de Arap siyaset çevrelerinde saygın bilgi birikimiyle tanınıyor. Independent Türkçe’nin genel yayın yönetmenliği görevini ise gazetecilik ve televizyon programı yapımcılığının yanı sıra akademisyenlik ve danışmanlık gibi farklı disiplinlerde de zengin bir deneyime sahip Nevzat Çiçek yürütecek.

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