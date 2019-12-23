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Independenta olayı: 1979'da İstanbul Boğazı'ndaki kazada neler oldu?

23.12.2019 14:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kanal İstanbul projesinin yapılması gerektiğini savunurken Independenta olayını anımsattı. Erdoğan'ın anımsattığı olay, 1979 yılında yaşandı ve İstanbul Boğazı'ndaki en kötü kaza olarak tarihe geçti.

Independenta olayı: 1979'da İstanbul Boğazı'ndaki kazada neler oldu?

15 Kasım 1979 yılında Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Haydarpaşa açıklarında Yunan gemisi Evriali ile çarpıştı.

Independenta büyük bir gürültüyle infilak etti.

İstanbul'un kıyı kesimlerindeki evlerin büyük bir bölümünün camlarının patlarken, aralarında hasar görenler de oldu.

Gemiden büyük bir petrol sızıntısı başladı ve çıkan yangın yaklaşık bir ay sürdü.

43 MÜRETTEBAT YAŞAMINI YİTİRDİ

Gemideki 43 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

1979 yılının Aralık ayı başında gemide ikinci bir patlama daha meydana geldi ve ara ara yaşanan bu patlamalar enkaz kaldırma ve söndürme çalışmalarının aksamasına neden oldu.

Bu kaza, Boğaz'da büyük bir çevre felaketine yol açtı ve yapılan araştırmalara göre deniz dibindeki canlıların yüzde 96'sı suyun kirlenmesi nedeniyle öldü.

İstanbul'da tutulan balıklar uzunca bir süre yenilmedi.

Geminin enkazı, 1987 yılında Tuzla'ya çekildi.

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