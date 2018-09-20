HABER

İndiği otobüsün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da oğluyla birlikte hastaneye giden Makbule Atik (68), indiği otobüsün altında kaldı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oğluyla birlikte hastaneye giden Makbule Atik (68), indiği otobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Atik, hastanede tedaviye alındı. Kaza, saat 10.45'te, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi Atatürk Devlet Hastanesi acil servis karşısında meydana geldi. Beraberinde oğlu İlhami Atik ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıkan Makbule Atik, Ahmet Kurtaran yönetimindeki 07 AU04 04 plakalı özel halk otobüsünden durakta indiği sırada bir anda kayıp yere düştü. Bu sırada hareket eden otobüs, Atik'in sağ ayağının üzerinden geçti. Atik'in yanında olan oğlu İlhami Atik'in ikazıyla otobüs şoförü durdu. Otobüs altından çıkarılan Makbule Atik, çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazanın şokunu yaşayan otobüs şoförü Ahmet Kurtaran, "Yolcuyu indirdikten sonra kapıyı kapatıp yürüdüm. Elinde baston vardı. Bir anda kayıp düştü sanırım. İnşallah önemli bir şeyi yoktur" dedi. İlhami Atik ise "Annem inmeden bir anda otobüs hareket etti. Annem de kayıp tekerleğin önüne düştü" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!
Kayseri'de yakalanan DEAŞ emiri ve oğlu mahkemeye sevk edildiKayseri'de yakalanan DEAŞ emiri ve oğlu mahkemeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.