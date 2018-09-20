İndiği otobüsün altında kaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oğluyla birlikte hastaneye giden Makbule Atik (68), indiği otobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Atik, hastanede tedaviye alındı. Kaza, saat 10.45'te, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi Atatürk Devlet Hastanesi acil servis karşısında meydana geldi. Beraberinde oğlu İlhami Atik ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıkan Makbule Atik, Ahmet Kurtaran yönetimindeki 07 AU04 04 plakalı özel halk otobüsünden durakta indiği sırada bir anda kayıp yere düştü. Bu sırada hareket eden otobüs, Atik'in sağ ayağının üzerinden geçti. Atik'in yanında olan oğlu İlhami Atik'in ikazıyla otobüs şoförü durdu. Otobüs altından çıkarılan Makbule Atik, çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazanın şokunu yaşayan otobüs şoförü Ahmet Kurtaran, "Yolcuyu indirdikten sonra kapıyı kapatıp yürüdüm. Elinde baston vardı. Bir anda kayıp düştü sanırım. İnşallah önemli bir şeyi yoktur" dedi. İlhami Atik ise "Annem inmeden bir anda otobüs hareket etti. Annem de kayıp tekerleğin önüne düştü" dedi.
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