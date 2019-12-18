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İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde indiği servis minibüsünün altında kalan 9 yaşındaki öğrenci yaralandı.

İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada

İzmir’in Karabağlar ilçesinde indiği servis minibüsünün altında kalan 9 yaşındaki öğrenci yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, okuldan evine dönen ilkokul öğrencisi U.G. (9), indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine minibüsü durduran sürücü ile vatandaşların yardımıyla araç altında kalan çocuğu çıkartılarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesine götürdü. Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan çocuk, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaşanılan olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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