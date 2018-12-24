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İndirilen uygulama sayısı 113 milyarı geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.12.2018 09:19 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte App Store ve Google Play üzerinden indirilen oyun ve uygulama sayısında da adeta patlama yaşandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

İndirilen uygulama sayısı 113 milyarı geçti

Akıllı telefonlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Artık akıllı telefonlar üzerinden hemen hemen her işlemi yapmak mümkün duruma geldi. Fatura ödemeleri, havaleler, tahsilatlar, alışverişler ve daha niceleri. Elbette tüm bunlar için yüzlerce farklı uygulamanın olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Bu uygulamalar sayesinde, bakkala gitmeden istekdiklerimizin ayağımıza gelmesini, taksinin kapımızın önünde beklemesini, tüm ödemeleri bankaya gitmeden, hatta yerimizden bile kalkmadan gerçekleşmesini sağlayabiliyoruz.

Hal böyle olunca, kullanıcıların uygulamalara olan talebi de artıyor. Uygulama analiz firması AppAnnie tarafından yayınlanan raporlar da bu savı doğrular nitelikte.

Son istatistiklere göre, 15 Aralık 2018 itibariyle yıl içerisinde indirilen uygulama sayısı 113 milyarı geçmiş durumda. Ayrıca bu uygulamalar için harcanan para da 76 milyar doları aşmış. Genel olarak bakıldığında 2017’den günümüzde yüzde 20 oranında bir artış söz konusu.

Elbette bu artışta, pek çok oyunun F2P kategorisine kayması da önemli paya sahip. Malum artık herkes kafasına estiğinde dilediği oyunu ücretsiz bir şekilde indirebiliyor. Hal böyle olunca deneme amaçlı da olsa bir oyun binlerce defa indirilip silinebiliyor.

Aynı durum uygulamalar için de geçerli. Artık uygulamalar direkt olarak ücretli bir şekilde satılmıyor. Bunun yerine uygulama ücretsiz sunularak, çeşitli menü erişimleri için ayrı ayrı ücretler talep ediliyor.

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App Store Google Play teknoloji

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