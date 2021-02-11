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İndirim alamayınca dönerci kadını öldüren zanlı adliyede

11.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde dönerci kadından istediği indirimi alamayınca, kadını defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.Olay, saat 18.30 sularında Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde dönerci kadından istediği indirimi alamayınca, kadını defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 18.30 sularında Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. İddialara göre, ekmek arası döner satışı yapan iş yerine giren Recep Ö. (36), iş yeri sahibi Kader Balcı’dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı’ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, defalarca vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı.

Saniye saniye kamerada
Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö.’nün elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader Balcı’yı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk etti. 39 yaşındaki Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

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