İndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyoları

İSTANBUL, (DHA)- Bayram alışverişlerinin yapıldığı ve sonbahar-kış sezonunun yaklaştığı bu dönemde mağazalarda sıkça görülen ‘büyük indirimler’, ‘son indirimler’ yazıları dikkat çekmeye başladı. Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, indirim dönemlerinde avantajlı alışveriş yapmanın ipuçlarını verdi.

Bu dönemin hem bayram için alışveriş yapacak hem de bayramı fırsat bilip uzun bir tatile çıkacaklar için en uygun alışveriş dönemi olduğunu söyleyen Körpeağaç, “Yüzde 70’lere varan indirimler oldukça cazip, ancak dikkat edilmesi gereken şeyler var” dedi.

Burcu Körpeağaç yaz sezonu indirimlerinin en üst seviyede olduğu bir dönemde olduğumuzu belirterek, “Önümüzde Kurban Bayramı ve uzun bir bayram tatili var. Bayramı aile ziyaretleri ile değerlendirecek ya da uzun tatili fırsat bilip seyahate çıkacak olanların avantajlı alışveriş yapabilmeleri için çok uygun bir dönemdeyiz. Yine de avantajlı fiyatları görüp bütçeleri sarsmadan alışveriş yapmak gerekli” diye konuştu.