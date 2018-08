İndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyoları

6 MADDEDE AKILLI ALIŞVERİŞ

Burcu Körpeağaç indirim kampanyalarından en iyi şekilde yararlanarak, akıllı alışveriş yapmanın yollarını şu sözlerle anlattı:

“İndirim dönemlerinde küçük siyah elbise, kalem etek, beyaz gömlek, trençkot, beyaz sneaker, modası geçmeyecek denim gibi klasik parçalara yatırım yapmak her zaman avantajlıdır. Modası geçmeyen bu parçaları her zaman severek giyebilirsiniz. Alışverişe çıkmadan gardıropların gözden geçirilmesi ve eksik parçaların not edilmesi indirimde alışverişin olmazsa olmazıdır. Tabii bu listeye sadık kalmak da ikinci önemli bir konudur. Aksesuar en sade kıyafeti bile bambaşka bir görünüme sokabilir. Bu nedenle indirim dönemlerinde çanta, ayakkabı, kolye, küpe gibi aksesuarlara yatırım yapmak oldukça avantaj sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda deniz tatili için ihtiyaçlarınızı gelecek seneyi de düşünerek avantajlı bir şekilde yapabilirsiniz. İndirim dönemlerinde en avantajlı tercihlerden biri de her sene büyüyen çocuklarımız için daha sonraki sezonlarda giyecekleri kilit parçalara yatırım yapmak olacaktır. 1 beden büyük alınacak ayakkabı ya da mont gelecek sezona hazırlıklı olmak adına fayda sağlayacaktır. Her ne kadar büyük indirimler biten sezon ile ilgili koleksiyonları kapsasa da yeni sezon trendlerine göz atmayı ve ilham almayı unutmayın. Bu dönemdeki avantajlı kampanyalar da yeni sezon alışverişi için bir fırsat olacaktır.”