İndirim furyasında fiyatı düşen oyunlar

Bu indirim furyasında A Plague Tale: Innocence, Assassin’s Creed Odyssey, Devil May Cry 5, Disco Elysium ve Hellblade: Senua’s Sacrifice gibi sevilen yapımların fiyatları alınabilir seviyelere iniyor.

Netflix sayesinde yeniden sükse olan The Witcher 3: Wild Hunt oyunu da bu indirim furyasında sizleri bekliyor. Eğer hala The Witcher 3: Wild Hunt oynamadıysanız fiyatı 17,99 TL’ye düşmüşken mutlaka satın alın oynayın hatta oynattırın. Eğer RGP öğelerini ve aksiyonu seviyorsanız bu oyunu oynamamak hayatınızdaki en büyük boşluk olacaktır.

Steam’de bu indirim furyasında fiyatı düşen tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri kapsamında fiyatı düşen belli başlı yapımlar



A Plague Tale: Innocence

Assassin’s Creed Odyssey

Bloodstained: Ritual of the Night

Celeste

Cuphead

Civilization VI: Platinum Edition

Danganronpa 1/2/V3

Dark Souls 3

Destiny 2: Upgrade Edition

Devil May Cry 5

Disco Elysium

Dragon Ball FighterZ

Frostpun

Frostpunk Season Pass Bundle

Grand Theft Auto V

Greedfall

Hades

Half-Life: Alyx

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hitman 2 – Standard Edition Bundle

Killer Queen Black

Life is Strange 2

Moss (VR)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

No Man’s Sky

Northgard

Planet Zoo

Rainbow Six Siege

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 2 x