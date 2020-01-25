İndirim furyasında fiyatı düşen oyunlar

Bu indirim furyasında A Plague Tale: Innocence, Assassin’s Creed Odyssey, Devil May Cry 5, Disco Elysium ve Hellblade: Senua’s Sacrifice gibi sevilen yapımların fiyatları alınabilir seviyelere iniyor.
Netflix sayesinde yeniden sükse olan The Witcher 3: Wild Hunt oyunu da bu indirim furyasında sizleri bekliyor. Eğer hala The Witcher 3: Wild Hunt oynamadıysanız fiyatı 17,99 TL’ye düşmüşken mutlaka satın alın oynayın hatta oynattırın. Eğer RGP öğelerini ve aksiyonu seviyorsanız bu oyunu oynamamak hayatınızdaki en büyük boşluk olacaktır.
Steam’de bu indirim furyasında fiyatı düşen tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri kapsamında fiyatı düşen belli başlı yapımlar
A Plague Tale: Innocence
Assassin’s Creed Odyssey
Bloodstained: Ritual of the Night
Celeste
Cuphead
Civilization VI: Platinum Edition
Danganronpa 1/2/V3
Dark Souls 3
Destiny 2: Upgrade Edition
Devil May Cry 5
Disco Elysium
Dragon Ball FighterZ
Frostpun
Frostpunk Season Pass Bundle
Grand Theft Auto V
Greedfall
Hades
Half-Life: Alyx
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Hitman 2 – Standard Edition Bundle
Killer Queen Black
Life is Strange 2
Moss (VR)
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom
No Man’s Sky
Northgard
Planet Zoo
Rainbow Six Siege
Red Dead Redemption 2
Resident Evil 2 x
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