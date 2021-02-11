İndirim istediği dönerci kadını öldüren zanlı, 7 yıl önce de babasını öldürmüş

Olay, dün akşam, Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan dönercide meydana geldi. İddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, geldiği dönercide iş yeri sahibi Kader Balcı'dan indirim yapmasını talep etti. Talebi reddedilince de üzerindeki bıçağı çıkartıp, Balcı'ya saldırdı. Kendisini korumaya çalışan kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesler üzerine iş yerine giren çevredekiler,

Özkan'ı elindeki bıçağı alıp, etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları 3 çocuk annesi Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Özkan ise polis tarafından gözaltına alındı.

'İNDİRİM İSTEDİM YAPMADI'

Recep Özkan'ın yüzde 41 akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu, 2014 yılında da babasını öldürdüğü, bir süre cezaevinde yatıp, çıktığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde döner almak için iş yerine gittiğini belirterek, "Param yoktu indirim talep ettim ama kabul etmedi. Bunun üzerine sinirlenip, saldırdım" dediği belirtilen Özkan'ın üzerinden 170 lira çıktı.