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İndirim olsa da bilgisayarımı donatsam diyenlere kasım ayının son fırsatlı ürünleri

25.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar masanızı oldukça işlevsel ürünlerle donatmaya ne dersiniz? Öyleyse size harika bir haberimiz var: Black Friday ile kasım ayının son indirim fırsatı sizi bekliyor! İndirim kapsamında yer alan ve bilgisayarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ürünleri sizler için seçtik.

İndirim olsa da bilgisayarımı donatsam diyenlere kasım ayının son fırsatlı ürünleri

Söz konusu bilgisayarlar olduğunda daha kolay ve konforlu bir kullanım sağlamak adına sık sık farklı ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Neyse ki 27 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek yılın en büyük indirim kampanyasından yararlanarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkün. Black Friday indirimleri kapsamında yer alan ve sizin için seçtiğimiz en iyi ürünleri birlikte inceleyelim.

1. S-link SL-130A Universal Adaptör, her cihaza uygun farklı ünitelere sahip!

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Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların pil ömrü sürekli iyileşse de bu cihazlar sık kullanıldıkları için günde en az 1 kere şarj edilmeye ihtiyaç duyuyor. S-link SL-130A Universal Adaptör, değiştirilebilir 5 farklı şarj ünitesi ile büyük bir kolaylık sağlıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve kamera gibi cihazlara uyum sağlayabilen 5 farklı ucu sayesinde tek bir adaptör ile bu aygıtlarınızı şarj edebilirsiniz. DC5V, 2A enerji sağlayan adaptör; 110 cm kablo uzunluğu ile her yere yetişiyor.

Hayatınıza büyük bir kolaylık katacak S-link SL-130A 5V 2A 5 Uçlu Universal Tablet PC Adaptörü'nü satın almak için böyle buyurun.

2. Addison 300145 Siyah Mouse Pad ile konforlu bir deneyim sizi bekliyor

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Bilgisayar kullanırken mouse ile istediğimiz hamleleri yapamamak oldukça can sıkıcı. Ancak Addison 300145 Siyah Mouse Pad, kaymaz kauçuk üzerine lamine edilen özel kumaşı sayesinde oldukça konforlu bir deneyim sunuyor. Optik ve lazer mouselarınız için kullanabileceğiniz ürün, imleç sekmesi gibi sorunları minimuma indiriyor. Düz olmayan zeminlerde bile kolay bir kullanım imkanı sunan ürün, siyah rengi sayesinde her ortama rahatlıkla uyum sağlıyor.

Mouseların optik göz ömrünü uzatan Addison 300145 Siyah Mouse Pad'i detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Dağınıklığa S-link SL-PM55 2.2m Power/Monitör Y Kablo ile son verin

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Masaüstü bilgisayar kullanmanın en zor yanı, birçok kablo ile uğraşmak zorunda kalmak. Siz de gereksiz yığınlardan sıkıldıysanız önerimiz S-link SL-PM55 2.2m Power/Monitör Y Kablo. Tüm F priz tipleri ile uyumlu olan kablo, 2.2 metre uzunluğu ile oldukça kullanışlı. Hem monitörü hem bilgisayar kasasını tek bir priz ile çalıştırmanıza yardım eden ürün, güç kaybı yaşanmasına izin vermiyor.

Tüm masaüstü bilgisayarlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz S-link SL-PM55 2.2m Power/Monitör Y Kablo ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Oyun keyfini artıran Addison 300271 Oyuncu Uzun Mouse Pad

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Oyun keyfini ikiye katlamak isteyenler için sıradaki önerimiz Addison 300271 Oyuncu Uzun Mouse Pad. 70 x 30 cm boyutundaki ürün, 3 mm kalınlığı ile bileğinizin yorulmasını önlüyor. Kaymaz tabanı sayesinde hem mouseların rahatça hareket etmesine hem klavyenin sabit kalmasına katkıda bulunuyor. Tüm klavye ve mouse modelleri için uygun olan ürün, pürüzsüz ve yumuşak bir yüzeye sahip. Bu sayede keyifli bir kullanım sunuyor.

Size "Neden daha önce satın almadım ki?" dedirtecek Addison 300271 Oyuncu Uzun Mouse Pad'i incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirim olsa da bilgisayarımı donatsam diyenlere kasım ayının son fırsatlı ürünleri

5. Hem kullanışlı hem kaliteli: Alfais 5145 Çoklayıcı Adaptör Ana Kart Mining Kablosu

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Isınma ve kopma gibi problemler yaşamanıza izin vermeyen Alfais 5145 Çoklayıcı Adaptör Ana Kart Mining Kablosu, 10 Mbps Ethernet hızı sunuyor. Konnektör tipi Bnc olan kabloda 5 adet port mevcut. Dual band bağlantı teknolojisini kullanan kablo, sınıfının en kaliteli ürünü. Sağlıklı ve stabil bir şekilde çalışan ürün, kablo uzunluğu sayesinde güç kaynakları arasındaki mesafe artırıyor ve çalışma alanına rahatça yerleşme imkanı sunuyor.

Alfais 5145 Çoklayıcı Adaptör Ana Kart Mining Kablosu ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Hızlı veri transferi sağlayan S-link SLX-SATA150 HDD Kablo

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Bilgisayarı için en iyisini isteyenlere sıradaki önerimiz, SATA1 konnektör türüne sahip S-link SLX-SATA150 HDD Kablo. CAT5 kablolu ürün, hızlı bir şekilde veri aktarımı yapıyor ve saatte 1.5 GB hız ile çalışıyor. Maksimum 150 MB/s veri transferi oranına sahip olan kablo; genellikle DVD writer, hard disk ve CD writer gibi cihazlar için tercih ediliyor. 8 x 2 x 13 cm boyutlarına sahip olan kablonun ağırlığı ise sadece 80 gram.

Hızlı veri aktarımıyla size zaman kazandıracak S-link SLX-SATA150 HDD Kablo'yu satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

7. Kablo kalabalığına son veren Alfais AL5118 Spiralli Kablo Toplayıcı-Düzenleyici

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Kabloların oluşturduğu dağınıklıktan sıkılanlar için bir diğer önerimiz, Alfais AL5118 Spiralli Kablo Toplayıcı-Düzenleyici. Spiralli bir formu olan kablo düzenleyici, 1.8 metre uzunluğu ile oldukça kullanışlı. Masalardan sarkan ya da priz etrafında biriken mouse, monitör, klavye ve yazıcı gibi elektronik cihazlara ait kabloları kolayca toparlamanıza yardım eden ürünü hem iş yerinde hem evde kullanmak mümkün.

Daha düzenli bir görünüm vadeden Alfais AL5118 Spiralli Kablo Toplayıcı-Düzenleyici'yi detaylı incelemek ve satın almak için böyle buyurun.

8. Dayanıklı yapısıyla S-link SL-CAT615 CAT6 Kablo

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Ethernet bağlantıları, IP telefon sistemleri, CCTV güvenlik sistemleri gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan S-link SL-CAT615 CAT6 Kablo, ses ve görüntü sinyallerini başarılı bir şekilde iletiyor. 100/1000 Mbps veri aktarma hızına sahip olan kablo, 250 MHz'lik frekans geçişi için elverişli. Kablo tipi CAT6 olan ürün, 15 metre uzunluğu ile oldukça kullanışlı. Kaliteli materyaller ile üretilen kabloyu uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Gri renkli S-link SL-CAT615 CAT6 Kablo'yu detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Hayatınızı renklendirecek bir ürün: Addison AKB-07 Kablo Düzenleyici & Toplayıcı

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Çalışma ortamınıza biraz renk katmaya ne dersiniz? Hem sizi dağınıklıktan kurtaracak hem ortamınızı renklendirecek harika bir önerimiz var. Addison AKB-07 Kablo Düzenleyici & Toplayıcı, 7 farklı rengi ile kablolarınızı düzenlerken ortamın havasını da değiştiriyor. Cırt cırtlı tasarımı ile oldukça pratik olan sette 7 adet düzenleyici bulunuyor. 22.5 x 14.5 x 0.1 cm boyutlarındaki bu kablo düzenleyiciyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

Estetik duruşu ve birbirinden çarpıcı renkleriyle çalışma masanızı canlandıracak Addison AKB-07 Kablo Düzenleyici & Toplayıcı'yı detaylı olarak incelemek ve sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Estetik tasarıma sahip Addison 300152 Mouse Pad

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Black Friday kampanyaları ile indirimli olarak alabileceğiniz ürünler arasından sizin için son önerimiz: Addison 300152 Mouse Pad. Uzun süre oyun oynayanlar ve masabaşı çalışanlar için özel olarak tasarlanan mouse pad, destekli silikon yapısı sayesinde bileklerinizin ağrımasını engelliyor. Konforlu bir kullanım sunan ürün, düz olmayan zeminlerde de rahatça tercih edilebiliyor. Kaymaz kauçuk materyal üzerine lamine edilen özel kumaşı sayesinde hem optik hem lazer mouseların rahatça hareket etmesine izin veriyor. Ürün, mouseların optik ömrünün uzamasına katkıda bulunuyor ve rahat kullanımı sayesinde imleç sıkıntıları yaşamanızı da engelliyor.

Ergonomik tasarımlı Addison 300152 Mouse Pad'i buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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