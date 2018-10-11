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İndirim seferberliğine engellilerden büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğine Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerlerden de destek geldi.

İndirim seferberliğine engellilerden büyük destek

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE genelinde başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğine Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerlerden de destek geldi. Engelliler tarafından üretilen ve Engelliler Sarayı Marketi’nde satışa sunulan hediyelik eşyadan elbiseye ve yiyeceklere kadar bütün ürünlerde yüzde 30 indirim yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"ndayaptığı konuşmada tüm firmalarla asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştıklarını söyledi. Açıklamaların ardından ülke çapında başlatılan indirim seferberliğine Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerlerde destek verdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın talimatıyla engellilerin ürettiği ve satışa sunduğu bütün ürünlerde indirime gidildi. Engelliler Sarayı Market’inde bulunan elbise, oyuncak, hediyelik eşya, resim tablosu, el yapımı sabun, temizlik ürünleri ve benzeri bütün ürünlerde yüzde 30 indirim yapıldı. Yeni etiketleri yapılan indirimli ürünler bugünden itibaren satışa sunuldu.

“15 TEMMUZ’DA NASIL DİK DURMUŞSAK, BUGÜN DE BU DİK DURUŞU AYNEN SÜRDÜRÜYORUZ”

Ekonomik saldırılara karşı dik durmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırıları bertaraf etmek adına Bağcılar ailesi olarak verdiğimiz mücadele güçlü bir şekilde devam ediyor. Önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırısı üzerine ABD menşeili ürünlerin satın alınması yerine yerli malı kullanımını teşvik amacıyla boykot başlatmıştık. Sonra döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri bahane ederek ürün fiyatlarında fahiş artış yaparak veya gramajını düşürerek haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak için denetim çalışmalarını artırdık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçe genelindeki market, toptan satış deposu ve marketlere anlık baskınlarını sürdürüyor. Taşıdığımız mesuliyetin bir gereği olarak enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağı çekmek acıyla Engelliler Sarayı’mızdaki satılan ürünlerimizde yüzde 30 indirime gittik. Engelli kardeşlerimizin bu milli yaklaşımlarından dolayı da kutluyorum. 15 Temmuz’da nasıl dik durmuşsak, bugün de bu dik duruşu aynen sürdürüyoruz. Bundan dolayı gururluyuz ve mutluyuz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İndirim seferberliğine engellilerden büyük destek

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