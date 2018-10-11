İndirim seferberliğine engellilerden büyük destek

“15 TEMMUZ’DA NASIL DİK DURMUŞSAK, BUGÜN DE BU DİK DURUŞU AYNEN SÜRDÜRÜYORUZ”

Ekonomik saldırılara karşı dik durmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırıları bertaraf etmek adına Bağcılar ailesi olarak verdiğimiz mücadele güçlü bir şekilde devam ediyor. Önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırısı üzerine ABD menşeili ürünlerin satın alınması yerine yerli malı kullanımını teşvik amacıyla boykot başlatmıştık. Sonra döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri bahane ederek ürün fiyatlarında fahiş artış yaparak veya gramajını düşürerek haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak için denetim çalışmalarını artırdık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçe genelindeki market, toptan satış deposu ve marketlere anlık baskınlarını sürdürüyor. Taşıdığımız mesuliyetin bir gereği olarak enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağı çekmek acıyla Engelliler Sarayı’mızdaki satılan ürünlerimizde yüzde 30 indirime gittik. Engelli kardeşlerimizin bu milli yaklaşımlarından dolayı da kutluyorum. 15 Temmuz’da nasıl dik durmuşsak, bugün de bu dik duruşu aynen sürdürüyoruz. Bundan dolayı gururluyuz ve mutluyuz” dedi.

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