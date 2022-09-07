İndirim yağmuru başladı! Onlarca kategorideki binlerce üründe yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Yaz tatili bitti, şehre dönüşler başladı. Tüm okulların açılmasına bir haftadan daha az bir zaman kaldı. Okula başlayacak çocuğu olan ebeveynler alışveriş listelerini yaptı, beğendiği ürünü sezonunda yüksek paralara satın almayıp sezon sonu fırsatlarından yararlanmak isteyenler de büyük indirimleri beklemeye başladı. Ve nihayet alışveriş severlerin yüzünü güldürecek indirim yağmuru başladı. Trendyol'un 6 ila 9 Eylül tarihleri arasındaki Mega Eylül İndirimleri, Amazon'un 1 ila 19 Eylül tarihleri arasındaki Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirim yaptığını duyurdu. Siz de bu büyük indirimden yararlanmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz ürün gruplarına mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!
1. Yılların eskitemediği kalitesiyle: Stanley termoslar, soğutucu çantalar ve setler
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2. Sezonun en trend giyim ürünleri: Trendyol Collection'da sezon sonu indirimleri
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3. Yüksek performans, hız ve dayanıklılık bir arada: Lenovo bilgisayarlar, tabletler ve dahası
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4. Hem çocuklara hem de yetişkinlere özel: LEGO setleri
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5. Mega Eylül indirimlerinin gözdesi: Uygun fiyatlı kırtasiye malzemeleri
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6. En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak: Nespresso kahve makineleri
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7. Evinizdeki minik dostlarınızı mutlu edecek: ND Kedi ve Köpek Mamaları
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8. Eviniz her zaman pırıl pırıl olsun: Ev bakım ürünlerinde sepette fırsat
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9. Spor ayakkabıdan çantaya, sweatshirtten şorta: Adidas ve Reebok marka spor giyim ürünleri
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10. Seyir keyfinizi ikiye katlayacak en iyi televizyonlar
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11. Akıllı cihazlarınızı dış etkenlerden korumanıza yardımcı olacak: Spigen Kılıflar ve Ekran Koruyucular
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12. Kombininize en harika son dokunuşları yapmanızı sağlayacak: En favori aksesuar, saat ve gözlükler
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13. Kalemden silgiye, cetvelden pergele ne ararsanız burada: Faber-Castell ve Adel marka kırtasiye ürünleri
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14. Evinizin yıldızı olacak: Sofra ve mutfak ürünleri
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15. Kitap kurtlarının ilgisini çekeceğinden eminiz: En çok satan kitaplar
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