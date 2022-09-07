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İndirim yağmuru başladı! Onlarca kategorideki binlerce üründe yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

06.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş listenizi çıkarın, sezon sonu büyük indirimlerden yararlanma vakti geldi. İhtiyacınız olan veya beğendiğiniz her şeyi en indirimli haliyle almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Alışveriş tutkunlarının yüzünü güldüren bu fırsatı kaçırmayın! Haydi, detaylara geçelim.

İndirim yağmuru başladı! Onlarca kategorideki binlerce üründe yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Yaz tatili bitti, şehre dönüşler başladı. Tüm okulların açılmasına bir haftadan daha az bir zaman kaldı. Okula başlayacak çocuğu olan ebeveynler alışveriş listelerini yaptı, beğendiği ürünü sezonunda yüksek paralara satın almayıp sezon sonu fırsatlarından yararlanmak isteyenler de büyük indirimleri beklemeye başladı. Ve nihayet alışveriş severlerin yüzünü güldürecek indirim yağmuru başladı. Trendyol'un 6 ila 9 Eylül tarihleri arasındaki Mega Eylül İndirimleri, Amazon'un 1 ila 19 Eylül tarihleri arasındaki Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirim yaptığını duyurdu. Siz de bu büyük indirimden yararlanmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz ürün gruplarına mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

1. Yılların eskitemediği kalitesiyle: Stanley termoslar, soğutucu çantalar ve setler

Adsız tasarım - 2022-09-03T111909.502

Ürünü İncele

2. Sezonun en trend giyim ürünleri: Trendyol Collection'da sezon sonu indirimleri

Adsız tasarım - 2022-09-07T130039.865

Ürünleri İncele

3. Yüksek performans, hız ve dayanıklılık bir arada: Lenovo bilgisayarlar, tabletler ve dahası

Adsız tasarım - 2022-09-07T122332.988

Ürünü İncele

4. Hem çocuklara hem de yetişkinlere özel: LEGO setleri

Adsız tasarım - 2022-09-07T122703.228

Ürünü İncele

5. Mega Eylül indirimlerinin gözdesi: Uygun fiyatlı kırtasiye malzemeleri

Adsız tasarım - 2022-09-07T130615.124

Ürünleri İncele

6. En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak: Nespresso kahve makineleri

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Ürünü İncele

7. Evinizdeki minik dostlarınızı mutlu edecek: ND Kedi ve Köpek Mamaları

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Ürünü İncele

8. Eviniz her zaman pırıl pırıl olsun: Ev bakım ürünlerinde sepette fırsat

Adsız tasarım - 2022-09-07T131507.988

Ürünleri İncele

9. Spor ayakkabıdan çantaya, sweatshirtten şorta: Adidas ve Reebok marka spor giyim ürünleri

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Ürünü İncele

10. Seyir keyfinizi ikiye katlayacak en iyi televizyonlar

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Ürünü İncele

11. Akıllı cihazlarınızı dış etkenlerden korumanıza yardımcı olacak: Spigen Kılıflar ve Ekran Koruyucular

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Ürünü İncele

12. Kombininize en harika son dokunuşları yapmanızı sağlayacak: En favori aksesuar, saat ve gözlükler

Adsız tasarım - 2022-09-07T125731.908

Ürünleri İncele

13. Kalemden silgiye, cetvelden pergele ne ararsanız burada: Faber-Castell ve Adel marka kırtasiye ürünleri

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Ürünü İncele

14. Evinizin yıldızı olacak: Sofra ve mutfak ürünleri

Adsız tasarım - 2022-09-07T130901.910

Ürünleri İncele

15. Kitap kurtlarının ilgisini çekeceğinden eminiz: En çok satan kitaplar

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Ürünü İncele


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