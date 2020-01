İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

14 Ocak 2020 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

Bu yapımların yanı sıra Microsoft Store’da popüler oyunların DLC yani ek paketlerinde de birbirinden güzel indirimler var.

Özellikle son dönemde dövüş oyunlarında karakterleri para ile sunan firmalar, bu indirim furyasında çok uyguna sezonluk giriş bileti satıyor. Bizce bu indirimleri mutlaka değerlendirin.

İndirime giren Xbox One oyunları – 14 Ocak haftası

A Plague Tale: Innocence

Another World: 20th Anniversary Edition

Big Buck Hunter Arcade

Cel Damage HD

Cyber Complex

Door Kickers: Action Squad

Etherborn

Gift of Parthax

Hollow

I, Zombie

Mining Rail

Mitsurugi Kamui Hikae

PING REDUX

Pixel Gladiator

Premium Pool Arena

Shalnor Legends: Sacred Lands

Subdivision Infinity DX

Tacoma

The Infectious Madness of Doctor Dekker

The Surge 2

Tour de France 2019

FIA European Truck Racing Championship

Turok

Tyd wag vir Niemand

