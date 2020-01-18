İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.
14 Ocak 2020 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?
Bu yapımların yanı sıra Microsoft Store’da popüler oyunların DLC yani ek paketlerinde de birbirinden güzel indirimler var.
Özellikle son dönemde dövüş oyunlarında karakterleri para ile sunan firmalar, bu indirim furyasında çok uyguna sezonluk giriş bileti satıyor. Bizce bu indirimleri mutlaka değerlendirin.
İndirime giren Xbox One oyunları – 14 Ocak haftası
A Plague Tale: Innocence
Another World: 20th Anniversary Edition
Big Buck Hunter Arcade
Cel Damage HD
Cyber Complex
Door Kickers: Action Squad
Etherborn
Gift of Parthax
Hollow
I, Zombie
Mining Rail
Mitsurugi Kamui Hikae
PING REDUX
Pixel Gladiator
Premium Pool Arena
Shalnor Legends: Sacred Lands
Subdivision Infinity DX
Tacoma
The Infectious Madness of Doctor Dekker
The Surge 2
Tour de France 2019
FIA European Truck Racing Championship
Turok
Tyd wag vir Niemand
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