HABER
  4. İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

14 Ocak’tan 21 Ocak’a kadar birbirinden güzel oyunlar indirime girdi. İşte indirimdeki oyunlar!

İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

14 Ocak 2020 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

Bu yapımların yanı sıra Microsoft Store’da popüler oyunların DLC yani ek paketlerinde de birbirinden güzel indirimler var.
Özellikle son dönemde dövüş oyunlarında karakterleri para ile sunan firmalar, bu indirim furyasında çok uyguna sezonluk giriş bileti satıyor. Bizce bu indirimleri mutlaka değerlendirin.

İndirime giren Xbox One oyunları – 14 Ocak haftası

A Plague Tale: Innocence
Another World: 20th Anniversary Edition
Big Buck Hunter Arcade
Cel Damage HD
Cyber Complex
Door Kickers: Action Squad
Etherborn
Gift of Parthax
Hollow
I, Zombie
Mining Rail
Mitsurugi Kamui Hikae
PING REDUX
Pixel Gladiator
Premium Pool Arena
Shalnor Legends: Sacred Lands
Subdivision Infinity DX
Tacoma
The Infectious Madness of Doctor Dekker
The Surge 2
Tour de France 2019
FIA European Truck Racing Championship
Turok
Tyd wag vir Niemand

Fortnite iPad Pro üzerinde 120 FPS ile çalışıyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
WhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyorWhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyor
5 yıllık çalışma sonucu oluşturuldu: ColorPro5 yıllık çalışma sonucu oluşturuldu: ColorPro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xbox One indirime giren oyunlar

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Instagram'da müthiş özellik!

Instagram'da müthiş özellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyor

WhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyor

Gözler PayPal’a çevrildi

Gözler PayPal’a çevrildi

Sony bu yıl şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Sony bu yıl şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Fortnite 120 FPS ile konsollara kafa tutuyor

Fortnite 120 FPS ile konsollara kafa tutuyor

Microsoft Edge, Windows ve macOS için yayınlandı

Microsoft Edge, Windows ve macOS için yayınlandı

Japonya’da 2019 yılında en çok satan oyunlar açıklandı

Japonya’da 2019 yılında en çok satan oyunlar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.